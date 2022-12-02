https://sputnikarabic.ae/20221202/شولتس-يدعو-بوتين-إلى-إيجاد-حل-دبلوماسي-للصراع-بأوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1070771526.html
شولتس يدعو بوتين إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن
شولتس يدعو بوتين إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مكالمة هاتفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T12:38+0000
2022-12-02T12:38+0000
2022-12-02T12:38+0000
العالم
فلاديمير بوتين
حوار
المستشارة الألمانية
أخبار أوكرانيا
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وقال الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيشتريت، للصحفيين اليوم الجمعة "هذا الصباح، تحدث المستشار أولاف شولتز عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت المحادثة التي استمرت ساعة مكرسة للحرب العدوانية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا وعواقبها".وأضافت هيبيشتريت أن "المستشارة حثت الرئيس الروسي على إيجاد حل دبلوماسي في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك انسحاب القوات الروسية".من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتس خلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الألماني إلى إعادة النظر في مقاربات ألمانيا في سياق الأحداث الأوكرانية.وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان اليوم الجمعة أن "الرئيس الروسي دعا الجانب الألماني إلى إعادة النظر في مقارباته في سياق الأحداث الأوكرانية".وجاء في البيان: "تم لفت الانتباه إلى الخط المدمر للدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا التي تزود نظام كييف بالأسلحة وتدرب الجيش الأوكراني".وتابع "كل هذا، بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي الشامل لأوكرانيا، يؤدي إلى حقيقة أن كييف ترفض تمامًا فكرة أي مفاوضات بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا يحفز القوميين الأوكرانيين الراديكاليين على ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم الدموية ضد السكان المدنيين.وشدد بوتين على أن الضربات الروسية على أهداف في أوكرانيا كانت رد روسيا الحتمي على استفزازات كييف، بما في ذلك الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
https://sputnikarabic.ae/20221202/بوتين-يبلغ-شولتز-أن-ألمانيا-سلكت-خطا-مدمرا-بتسليحها-نظام-كييف-1070767872.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فلاديمير بوتين, حوار, المستشارة الألمانية, أخبار أوكرانيا
العالم, فلاديمير بوتين, حوار, المستشارة الألمانية, أخبار أوكرانيا
شولتس يدعو بوتين إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مكالمة هاتفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وقال الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيشتريت، للصحفيين اليوم الجمعة "هذا الصباح، تحدث المستشار أولاف شولتز عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت المحادثة التي استمرت ساعة مكرسة للحرب العدوانية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا وعواقبها".
وفقا لمجلس الوزراء، أعربت المستشارة عن إدانتها للغارات الجوية الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وأكدت تصميم ألمانيا على دعم أوكرانيا في ضمان قدرتها الدفاعية" ضد الإجراءات الروسية.
وأضافت هيبيشتريت أن "المستشارة حثت الرئيس الروسي على إيجاد حل دبلوماسي في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك انسحاب القوات الروسية".
من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتس خلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الألماني إلى إعادة النظر
في مقاربات ألمانيا في سياق الأحداث الأوكرانية.
وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان اليوم الجمعة أن "الرئيس الروسي دعا الجانب الألماني إلى إعادة النظر في مقارباته في سياق الأحداث الأوكرانية".
وجاء في البيان: "تم لفت الانتباه إلى الخط المدمر للدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا التي تزود نظام كييف بالأسلحة وتدرب الجيش الأوكراني".
وتابع "كل هذا، بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي الشامل لأوكرانيا، يؤدي إلى حقيقة أن كييف ترفض تمامًا فكرة أي مفاوضات بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا يحفز القوميين الأوكرانيين الراديكاليين على ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم الدموية ضد السكان المدنيين.
وشدد بوتين على أن الضربات الروسية على أهداف في أوكرانيا كانت رد روسيا الحتمي على استفزازات كييف، بما في ذلك الهجوم الإرهابي على جسر القرم.