https://sputnikarabic.ae/20221202/شولتس-يدعو-بوتين-إلى-إيجاد-حل-دبلوماسي-للصراع-بأوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1070771526.html

شولتس يدعو بوتين إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن

شولتس يدعو بوتين إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مكالمة هاتفية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T12:38+0000

2022-12-02T12:38+0000

2022-12-02T12:38+0000

العالم

فلاديمير بوتين

حوار

المستشارة الألمانية

أخبار أوكرانيا

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وقال الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيشتريت، للصحفيين اليوم الجمعة "هذا الصباح، تحدث المستشار أولاف شولتز عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت المحادثة التي استمرت ساعة مكرسة للحرب العدوانية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا وعواقبها".وأضافت هيبيشتريت أن "المستشارة حثت الرئيس الروسي على إيجاد حل دبلوماسي في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك انسحاب القوات الروسية".من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتس خلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الألماني إلى إعادة النظر في مقاربات ألمانيا في سياق الأحداث الأوكرانية.وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان اليوم الجمعة أن "الرئيس الروسي دعا الجانب الألماني إلى إعادة النظر في مقارباته في سياق الأحداث الأوكرانية".وجاء في البيان: "تم لفت الانتباه إلى الخط المدمر للدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا التي تزود نظام كييف بالأسلحة وتدرب الجيش الأوكراني".وتابع "كل هذا، بالإضافة إلى الدعم السياسي والمالي الشامل لأوكرانيا، يؤدي إلى حقيقة أن كييف ترفض تمامًا فكرة أي مفاوضات بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا يحفز القوميين الأوكرانيين الراديكاليين على ارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم الدموية ضد السكان المدنيين.وشدد بوتين على أن الضربات الروسية على أهداف في أوكرانيا كانت رد روسيا الحتمي على استفزازات كييف، بما في ذلك الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

https://sputnikarabic.ae/20221202/بوتين-يبلغ-شولتز-أن-ألمانيا-سلكت-خطا-مدمرا-بتسليحها-نظام-كييف-1070767872.html

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العالم, فلاديمير بوتين, حوار, المستشارة الألمانية, أخبار أوكرانيا