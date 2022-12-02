https://sputnikarabic.ae/20221202/كاسحة-الجليد-النووية-الروسية-أورال-1070765027.html

كاسحة الجليد النووية الروسية "أورال"

كاسحة الجليد النووية الروسية "أورال"

أقيمت مراسم إرسال كاسحة الجليد النووية العالمية "أورال" في ميناء مورمانسك، حيث ستتوجه السفينة التي تعمل بالطاقة النووية في رحلتها الأولى، وفقًا لمراسل وكالة... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

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وصلت الكاسحة "أورال" إلى مورمانسك بعد ستة أيام من مغادرتها سانت بطرسبرغ، حيث أقيمت مراسم رفع علم روسيا.قال فياتشيسلاف روكشا، نائب المدير العام لشركة روساتوم، لوكالة "سبوتنيك":من المقرر أن تتوجه الكاسحة "أورال" يوم السبت المقبل، في يوم أسطول كاسحات الجليد النووية، في أول رحلة عمل لها. وسيتعين على طاقم الكاسحة التي تعمل بالطاقة النووية العمل في منطقة أوب-ينيسي في بحر كارا.الخصائص الفنية لكاسحات الجليد النوويةتعد كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية للمشروع 22220 بسعة 60 ميغاواط حاليًا الأكبر والأقوى في العالم. يبلغ طول كاسحات الجليد هذه 173.3 مترًا ، وعرضها 34 مترًا، وتبلغ إزاحتها 33.5 ألف طن.يكون بمقدار كاسحات الجليد هذه قادرة على نقل قوافل السفن في ظروف القطب الشمالي، واختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار. سيضمنون مرافقة السفن بالمواد الخام الهيدروكربونية من حقول يامال وشبه جزيرة جيدان ومن جرف بحر كارا إلى أسواق بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.شاهد انفوجراف من "سبوتنيك" - مشروع 22220: أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالموفقًا للمشروع، الذي تم تنفيذه منذ عام 2013، تم بالفعل بناء ثلاث كاسحات جليد - "أركتيكا" (الكاسحة الرائدة)، "سيبيريا" (أول كاسحة من سلسلة المشروع)، و"أورال" التي أصبحت جزءًا من الأسطول النووي الروسي.والآن يجري بناء الكاسحتين " ياقوتيا" و"تشوكوتكا" في حوض بحر البلطيق. ومن المتوقع توقيع عقد لإنشاء سفينتين متشابهتين تعملان بالطاقة النووية.

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