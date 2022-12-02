كاسحة الجليد النووية الروسية "أورال"
12:43 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 02.12.2022)
أقيمت مراسم إرسال كاسحة الجليد النووية العالمية "أورال" في ميناء مورمانسك، حيث ستتوجه السفينة التي تعمل بالطاقة النووية في رحلتها الأولى، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية.
وصلت الكاسحة "أورال" إلى مورمانسك بعد ستة أيام من مغادرتها سانت بطرسبرغ، حيث أقيمت مراسم رفع علم روسيا.
قال فياتشيسلاف روكشا، نائب المدير العام لشركة روساتوم، لوكالة "سبوتنيك":
أريد أن أذكركم أن 90٪ من المعدات الموجودة على كاسحة الجليد الروسية الصنع... لقد تم بناء كاسحة الجليد لمدة 40 عامًا، وستشعر روسيا بالثقة ليس لفترة 40 عامًا فقط، ولكن لـ100 عام في حوض القطب الشمالي.
من المقرر أن تتوجه الكاسحة "أورال" يوم السبت المقبل، في يوم أسطول كاسحات الجليد النووية، في أول رحلة عمل لها. وسيتعين على طاقم الكاسحة التي تعمل بالطاقة النووية العمل في منطقة أوب-ينيسي في بحر كارا.
الخصائص الفنية لكاسحات الجليد النووية
تعد كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية للمشروع 22220 بسعة 60 ميغاواط حاليًا الأكبر والأقوى في العالم.
يبلغ طول كاسحات الجليد هذه 173.3 مترًا ، وعرضها 34 مترًا، وتبلغ إزاحتها 33.5 ألف طن.
يكون بمقدار كاسحات الجليد هذه قادرة على نقل قوافل السفن في ظروف القطب الشمالي، واختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار. سيضمنون مرافقة السفن بالمواد الخام الهيدروكربونية من حقول يامال وشبه جزيرة جيدان ومن جرف بحر كارا إلى أسواق بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
شاهد انفوجراف من "سبوتنيك" - مشروع 22220: أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالم
وفقًا للمشروع، الذي تم تنفيذه منذ عام 2013، تم بالفعل بناء ثلاث كاسحات جليد - "أركتيكا" (الكاسحة الرائدة)، "سيبيريا" (أول كاسحة من سلسلة المشروع)، و"أورال" التي أصبحت جزءًا من الأسطول النووي الروسي.
والآن يجري بناء الكاسحتين " ياقوتيا" و"تشوكوتكا" في حوض بحر البلطيق. ومن المتوقع توقيع عقد لإنشاء سفينتين متشابهتين تعملان بالطاقة النووية.
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوركاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
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كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورإيفان كورباتوف، قبطان كاسحة الجليد النووية "أورال"، وليونيد إيرليتسا، القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة الدولة الفيدرالية الموحدة "آتومفلوت"، (يمين) في غرفة قيادة كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في مورمانسك الروسية
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إيفان كورباتوف، قبطان كاسحة الجليد النووية "أورال"، وليونيد إيرليتسا، القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة الدولة الفيدرالية الموحدة "آتومفلوت"، (يمين) في غرفة قيادة كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورتحميل المؤن والمعدات على كاسحة الجليد "أورال" التي تعمل بالطاقة النووية (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك، روسيا
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تحميل المؤن والمعدات على كاسحة الجليد "أورال" التي تعمل بالطاقة النووية (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك، روسيا
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورقوارب النجاة على متن كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
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قوارب النجاة على متن كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات في إحدى غرف كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
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المعدات في إحدى غرف كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
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أفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر عام لقمرة قيادة كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
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منظر عام لقمرة قيادة كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
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أفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورأحد أفراد الطاقم على متن كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
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أحد أفراد الطاقم على متن كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
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قبطان كاسحة الجليد النووية "أورال" إيفان كورباتوف
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورداخل غرفة القيادة في غرفة القيادة لكاسحة الجليد "أورال" (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية
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داخل غرفة القيادة في غرفة القيادة لكاسحة الجليد "أورال" (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر من سطح كاسحة الجليد "أورال" (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية
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منظر من سطح كاسحة الجليد "أورال" (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية