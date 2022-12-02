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https://sputnikarabic.ae/20221202/كاسحة-الجليد-النووية-الروسية-أورال-1070765027.html
كاسحة الجليد النووية الروسية "أورال"
كاسحة الجليد النووية الروسية "أورال"
أقيمت مراسم إرسال كاسحة الجليد النووية العالمية "أورال" في ميناء مورمانسك، حيث ستتوجه السفينة التي تعمل بالطاقة النووية في رحلتها الأولى، وفقًا لمراسل وكالة... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T12:43+0000
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وصلت الكاسحة "أورال" إلى مورمانسك بعد ستة أيام من مغادرتها سانت بطرسبرغ، حيث أقيمت مراسم رفع علم روسيا.قال فياتشيسلاف روكشا، نائب المدير العام لشركة روساتوم، لوكالة "سبوتنيك":من المقرر أن تتوجه الكاسحة "أورال" يوم السبت المقبل، في يوم أسطول كاسحات الجليد النووية، في أول رحلة عمل لها. وسيتعين على طاقم الكاسحة التي تعمل بالطاقة النووية العمل في منطقة أوب-ينيسي في بحر كارا.الخصائص الفنية لكاسحات الجليد النوويةتعد كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية للمشروع 22220 بسعة 60 ميغاواط حاليًا الأكبر والأقوى في العالم. يبلغ طول كاسحات الجليد هذه 173.3 مترًا ، وعرضها 34 مترًا، وتبلغ إزاحتها 33.5 ألف طن.يكون بمقدار كاسحات الجليد هذه قادرة على نقل قوافل السفن في ظروف القطب الشمالي، واختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار. سيضمنون مرافقة السفن بالمواد الخام الهيدروكربونية من حقول يامال وشبه جزيرة جيدان ومن جرف بحر كارا إلى أسواق بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.شاهد انفوجراف من "سبوتنيك" - مشروع 22220: أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالموفقًا للمشروع، الذي تم تنفيذه منذ عام 2013، تم بالفعل بناء ثلاث كاسحات جليد - "أركتيكا" (الكاسحة الرائدة)، "سيبيريا" (أول كاسحة من سلسلة المشروع)، و"أورال" التي أصبحت جزءًا من الأسطول النووي الروسي.والآن يجري بناء الكاسحتين " ياقوتيا" و"تشوكوتكا" في حوض بحر البلطيق. ومن المتوقع توقيع عقد لإنشاء سفينتين متشابهتين تعملان بالطاقة النووية.
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صور, وسائط متعددة, روسيا, фото
صور, وسائط متعددة, روسيا, фото

كاسحة الجليد النووية الروسية "أورال"

12:43 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 12:44 GMT 02.12.2022)
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أقيمت مراسم إرسال كاسحة الجليد النووية العالمية "أورال" في ميناء مورمانسك، حيث ستتوجه السفينة التي تعمل بالطاقة النووية في رحلتها الأولى، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية.
وصلت الكاسحة "أورال" إلى مورمانسك بعد ستة أيام من مغادرتها سانت بطرسبرغ، حيث أقيمت مراسم رفع علم روسيا.
قال فياتشيسلاف روكشا، نائب المدير العام لشركة روساتوم، لوكالة "سبوتنيك":

أريد أن أذكركم أن 90٪ من المعدات الموجودة على كاسحة الجليد الروسية الصنع... لقد تم بناء كاسحة الجليد لمدة 40 عامًا، وستشعر روسيا بالثقة ليس لفترة 40 عامًا فقط، ولكن لـ100 عام في حوض القطب الشمالي.

من المقرر أن تتوجه الكاسحة "أورال" يوم السبت المقبل، في يوم أسطول كاسحات الجليد النووية، في أول رحلة عمل لها. وسيتعين على طاقم الكاسحة التي تعمل بالطاقة النووية العمل في منطقة أوب-ينيسي في بحر كارا.

الخصائص الفنية لكاسحات الجليد النووية

تعد كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية للمشروع 22220 بسعة 60 ميغاواط حاليًا الأكبر والأقوى في العالم.
يبلغ طول كاسحات الجليد هذه 173.3 مترًا ، وعرضها 34 مترًا، وتبلغ إزاحتها 33.5 ألف طن.
يكون بمقدار كاسحات الجليد هذه قادرة على نقل قوافل السفن في ظروف القطب الشمالي، واختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار. سيضمنون مرافقة السفن بالمواد الخام الهيدروكربونية من حقول يامال وشبه جزيرة جيدان ومن جرف بحر كارا إلى أسواق بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
شاهد انفوجراف من "سبوتنيك" - مشروع 22220: أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالم
وفقًا للمشروع، الذي تم تنفيذه منذ عام 2013، تم بالفعل بناء ثلاث كاسحات جليد - "أركتيكا" (الكاسحة الرائدة)، "سيبيريا" (أول كاسحة من سلسلة المشروع)، و"أورال" التي أصبحت جزءًا من الأسطول النووي الروسي.
والآن يجري بناء الكاسحتين " ياقوتيا" و"تشوكوتكا" في حوض بحر البلطيق. ومن المتوقع توقيع عقد لإنشاء سفينتين متشابهتين تعملان بالطاقة النووية.
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوركاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
كاسحة الجليد النووية أورال (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lvov
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كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورإيفان كورباتوف، قبطان كاسحة الجليد النووية "أورال"، وليونيد إيرليتسا، القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة الدولة الفيدرالية الموحدة "آتومفلوت"، (يمين) في غرفة قيادة كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في مورمانسك الروسية
إيفان كورباتوف، قبطان كاسحة الجليد النووية أورال، وليونيد إيرليتسا، القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة الدولة الفيدرالية الموحدة آتومفلوت، (يمين) في غرفة قيادة كاسحة الجليد النووية أورال (مشروع 22220) في مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lvov
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إيفان كورباتوف، قبطان كاسحة الجليد النووية "أورال"، وليونيد إيرليتسا، القائم بأعمال المدير العام لمؤسسة الدولة الفيدرالية الموحدة "آتومفلوت"، (يمين) في غرفة قيادة كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورتحميل المؤن والمعدات على كاسحة الجليد "أورال" التي تعمل بالطاقة النووية (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك، روسيا
تحميل المؤن والمعدات على كاسحة الجليد أورال التي تعمل بالطاقة النووية (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك، روسيا - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lvov
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تحميل المؤن والمعدات على كاسحة الجليد "أورال" التي تعمل بالطاقة النووية (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك، روسيا
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورقوارب النجاة على متن كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
قوارب النجاة على متن كاسحة الجليد النووية أورال (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lvov
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قوارب النجاة على متن كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورالمعدات في إحدى غرف كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
المعدات في إحدى غرف كاسحة الجليد النووية أورال (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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المعدات في إحدى غرف كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
أفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد النووية أورال (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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أفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد النووية "أورال" (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر عام لقمرة قيادة كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
منظر عام لقمرة قيادة كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية أورال (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lvov
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منظر عام لقمرة قيادة كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
أفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية أورال (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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أفراد الطاقم في غرفة التحكم في كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورأحد أفراد الطاقم على متن كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
أحد أفراد الطاقم على متن كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية أورال (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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أحد أفراد الطاقم على متن كاسحة الجليد، التي تعمل بالطاقة النووية "أورال" (المشروع 22220) في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورقبطان كاسحة الجليد النووية "أورال" إيفان كورباتوف
قبطان كاسحة الجليد النووية أورال إيفان كورباتوف - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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قبطان كاسحة الجليد النووية "أورال" إيفان كورباتوف
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورداخل غرفة القيادة في غرفة القيادة لكاسحة الجليد "أورال" (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية
داخل غرفة القيادة في غرفة القيادة لكاسحة الجليد أورال (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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داخل غرفة القيادة في غرفة القيادة لكاسحة الجليد "أورال" (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر من سطح كاسحة الجليد "أورال" (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية
منظر من سطح كاسحة الجليد أورال (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Pavel Lvov
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منظر من سطح كاسحة الجليد "أورال" (مشروع 22220) التي تعمل بالطاقة النووية في ميناء مورمانسك الروسية
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