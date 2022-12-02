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https://sputnikarabic.ae/20221202/ماسك-يحظر-حساب-كاني-ويست-على-تويتر-بسبب-هتلر-1070753965.html
ماسك يحظر حساب كاني ويست على تويتر بسبب "هتلر"
ماسك يحظر حساب كاني ويست على تويتر بسبب "هتلر"
أعلن مالك تويتر، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أنه تم حظر حساب مغني الراب كاني ويست مرة أخرى. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T07:48+0000
2022-12-02T07:48+0000
إيلون ماسك
تويتر
مجتمع
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وقال ماسك إن سبب الحظر هو أن ويست انتهك مرة أخرى قواعد تويتر الذي يمنع التحريض على العنف.جاء هذا بعد أن أشاد مغني الراب في أحد البرامج بالزعيم النازي أدولف هتلر، معتبرا ان اليهود لا يمكن أن يفرضوا عليه من يحب أو لا يحب.ومؤخرا، نشر كاني ويست صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داوود عبر حسابه بتويتر.يذكر أن ويست كان قد استعاد حسابه في أكتوبر الماضي، بعد أن تم حظره بسبب تصريحات معادية للسامية أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20221025/بسبب-معاداة-السامية-أديداس-تنهي-الشراكة-مع-مغني-الراب-الأمريكي-كاني-ويست-1069452929.html
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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, منوعات
إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, منوعات

ماسك يحظر حساب كاني ويست على تويتر بسبب "هتلر"

07:48 GMT 02.12.2022
© AP Photo / Evan Agostini/Invisionمغني الراب كاني ويست
مغني الراب كاني ويست - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
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أعلن مالك تويتر، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، أنه تم حظر حساب مغني الراب كاني ويست مرة أخرى.
وقال ماسك إن سبب الحظر هو أن ويست انتهك مرة أخرى قواعد تويتر الذي يمنع التحريض على العنف.
جاء هذا بعد أن أشاد مغني الراب في أحد البرامج بالزعيم النازي أدولف هتلر، معتبرا ان اليهود لا يمكن أن يفرضوا عليه من يحب أو لا يحب.
ومؤخرا، نشر كاني ويست صورة لصليب معقوف متشابك مع نجمة داوود عبر حسابه بتويتر.
وتعليقا على ذلك، قال ماسك "لقد بذلت قصارى جهدي. وعلى الرغم من ذلك، فقد انتهك مرة أخرى قواعدنا ضد التحريض على العنف. سيتم تعليق الحساب".
يذكر أن ويست كان قد استعاد حسابه في أكتوبر الماضي، بعد أن تم حظره بسبب تصريحات معادية للسامية أيضا.
مغني الراب كاني ويست - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
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