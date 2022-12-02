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https://sputnikarabic.ae/20221202/مصري-يفوز-بجائزة-عبد-الحميد-شومان-عن-تطبيقات-الزراعة-دون-تربة-1070771329.html
مصري يفوز بجائزة "عبد الحميد شومان" عن تطبيقات الزراعة دون تربة
مصري يفوز بجائزة "عبد الحميد شومان" عن تطبيقات الزراعة دون تربة
فاز الباحث المصري، محمد أبو السعود محمد، بجائزة مؤسسة "عبد الحميد شومان" للباحثين العرب في دورتها الـ 40 لعام 2022، تقديرا لتطبيقاته في مجال الزراعة دون تربة. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T12:30+0000
2022-12-02T12:30+0000
مجتمع
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ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الباحث المصري قوله إن الجائزة "تدفعه لتحقيق مزيد من الإنجاز العلمي للمساعدة في تحسين حياة البشر".جاء الإعلان عن الفائزين بجوائز مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، ومقرها الأردن، نهاية الأسبوع الجاري، حيث حصل على الجائزة هذا العام 17 باحثا من مختلف الجنسيات العربية، وسيقام حفل تسليم الجوائز في الأردن يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.يشار إلى أن جوائز مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، تعتبر أحد أبرز الجوائز على مستوى الباحثين العرب، وهي أول جائزة عربية تعني بالبحث العلمي، وتهدف إلى ودعم الباحثين العرب في المجالات المختلفة.شملت جائزة هذا العام 6 مجالات وهي العلوم الطبية والصحية ومجال علوم الهندسة والعلوم التكنولوجية والزراعية، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية والإجتماعية والتربوية والعلوم الأساسية ومجال العلوم الإدارية والاقتصادية، بإجمالي 12 موضوعا مختلفا.يذكر أن المصري محمد أبو السعود محمد، الحاصل على جائزة شومان في الزراعة، هو وكيل الإرشاد والتدريب بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة المصرية، وقد حصد الجائزة عن موضوع "نظريات وتطبيقات في الزراعة بدون تربة".
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مجتمع
مجتمع

مصري يفوز بجائزة "عبد الحميد شومان" عن تطبيقات الزراعة دون تربة

12:30 GMT 02.12.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRزراعة أسطح المنازل في تونس
زراعة أسطح المنازل في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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فاز الباحث المصري، محمد أبو السعود محمد، بجائزة مؤسسة "عبد الحميد شومان" للباحثين العرب في دورتها الـ 40 لعام 2022، تقديرا لتطبيقاته في مجال الزراعة دون تربة.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن الباحث المصري قوله إن الجائزة "تدفعه لتحقيق مزيد من الإنجاز العلمي للمساعدة في تحسين حياة البشر".
جاء الإعلان عن الفائزين بجوائز مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، ومقرها الأردن، نهاية الأسبوع الجاري، حيث حصل على الجائزة هذا العام 17 باحثا من مختلف الجنسيات العربية، وسيقام حفل تسليم الجوائز في الأردن يوم الأحد 11 ديسمبر الجاري.
يشار إلى أن جوائز مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، تعتبر أحد أبرز الجوائز على مستوى الباحثين العرب، وهي أول جائزة عربية تعني بالبحث العلمي، وتهدف إلى ودعم الباحثين العرب في المجالات المختلفة.
شملت جائزة هذا العام 6 مجالات وهي العلوم الطبية والصحية ومجال علوم الهندسة والعلوم التكنولوجية والزراعية، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية والإجتماعية والتربوية والعلوم الأساسية ومجال العلوم الإدارية والاقتصادية، بإجمالي 12 موضوعا مختلفا.
يذكر أن المصري محمد أبو السعود محمد، الحاصل على جائزة شومان في الزراعة، هو وكيل الإرشاد والتدريب بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة المصرية، وقد حصد الجائزة عن موضوع "نظريات وتطبيقات في الزراعة بدون تربة".
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