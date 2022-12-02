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https://sputnikarabic.ae/20221202/وزير-المالية-الألماني-يرفض-طلب-الجيش-بتخصيص-أموال-لشراء-ذخيرة-1070756292.html
وزير المالية الألماني يرفض طلب الجيش بتخصيص أموال لشراء ذخيرة
وزير المالية الألماني يرفض طلب الجيش بتخصيص أموال لشراء ذخيرة
رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، طلب وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت، تخصيص أموال كبيرة بشكل عاجل من الميزانية لشراء ذخائر جديدة. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T08:53+0000
2022-12-02T08:53+0000
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ووفقا لمجلة "بوليتيكو"، كتبت وزيرة الدفاع الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي، لوزير المالية تحثه على "تخصيص مبالغ كبيرة بشكل عاجل من أموال الميزانية" لشراء ذخائر إضافية، في محاولة لمعالجة النقص فيها.لكن وزير المالية رفض الطلب في رسالة جوابية، اطلعت عليها المجلة يوم أمس الخميس، والرسالة أرسلت، باسم ليندنر، من قبل سكرتير الوزارة.وقالت الوزارة في ردها إن "لامبرخت لم تذكر أبدًا، خلال مناقشة الميزانية خلال الأشهر القليلة الماضية، الحاجة لشراء ذخائر إضافية". كما حثت وزارة المالية لامبرخت على أداء واجبها "المنزلي" (ترتيب أمور وزارتها) أولاً قبل طلب المساعدة المالية.وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الدفاع الألمانية بأن سبب الوضع الذي تعاني فيه القوات المسلحة الألمانية من نقص الذخيرة، يرجع إلى نقل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، من مخازنها الخاصة، إلى أوكرانيا.
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

وزير المالية الألماني يرفض طلب الجيش بتخصيص أموال لشراء ذخيرة

08:53 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Petras Malukas
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رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، طلب وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت، تخصيص أموال كبيرة بشكل عاجل من الميزانية لشراء ذخائر جديدة.
ووفقا لمجلة "بوليتيكو"، كتبت وزيرة الدفاع الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي، لوزير المالية تحثه على "تخصيص مبالغ كبيرة بشكل عاجل من أموال الميزانية" لشراء ذخائر إضافية، في محاولة لمعالجة النقص فيها.
لكن وزير المالية رفض الطلب في رسالة جوابية، اطلعت عليها المجلة يوم أمس الخميس، والرسالة أرسلت، باسم ليندنر، من قبل سكرتير الوزارة.
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وقالت الوزارة في ردها إن "لامبرخت لم تذكر أبدًا، خلال مناقشة الميزانية خلال الأشهر القليلة الماضية، الحاجة لشراء ذخائر إضافية".
وأضافت أن مسؤولي الصناعة الدفاعية يعزون نقص الأسلحة "ليس إلى نقص الأموال في الميزانية، بل إلى عمليات التخطيط المعقدة والمبهمة وغير المتسقة والبيروقراطية ذات الصلة".
كما حثت وزارة المالية لامبرخت على أداء واجبها "المنزلي" (ترتيب أمور وزارتها) أولاً قبل طلب المساعدة المالية.
وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الدفاع الألمانية بأن سبب الوضع الذي تعاني فيه القوات المسلحة الألمانية من نقص الذخيرة، يرجع إلى نقل كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، من مخازنها الخاصة، إلى أوكرانيا.
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