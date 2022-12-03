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https://sputnikarabic.ae/20221203/إيران-تعلن-سقوط-200-قتيل-خلال-الأحداث-الأخيرة-بمن-فيهم-عناصر-الأمن-والمدنيون-1070795126.html
إيران تعلن سقوط 200 قتيل خلال الأحداث الأخيرة بمن فيهم عناصر الأمن والمدنيون
إيران تعلن سقوط 200 قتيل خلال الأحداث الأخيرة بمن فيهم عناصر الأمن والمدنيون
أعلن مجلس الأمن الوطني الإيراني، اليوم السبت، "مقتل 200 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد التي اندلعت، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T10:55+0000
2022-12-03T10:55+0000
أخبار إيران
إيران
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وقال الأمن الوطني الإيراني، في بيان لها، إن "تحقيقات الجهات المختصة تظهر أن 200 شخص قتلوا خلال أعمال الشغب الأخيرة في البلاد حتى الآن"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف البيان أنه "يمكن تقسيم حصيلة القتلى إلى شهداء الأمن والشرطة وشهداء الناس العاديين إثر الأعمال الإرهابية، والضحايا الأبرياء الذي قضوا بمشاريع القتل التي كانت تنفذها العصابات، والأبرياء الذين لقوا حتفهم في ظروف أعمال الشغب، وأيضا قتلى مثيري الشغب والعناصر المسلحة المعادية للثورة الإسلامية من أعضاء الجماعات الانفصالية".وشدد البيان أنه "لم يؤد أي إجراء مباشر من قبل قوات الشرطة إلى وفاة السيدة مهسا أميني".يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، في تسجيل نشرته وكالة مهر الإيرانية، أنه يعتقد أن أكثر من 300 قتيل سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت حادثة أميني".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية، مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت أمريكا وكندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى"قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
https://sputnikarabic.ae/20221129/-الحرس-الثوري-يعلن-مقتل-أكثر-من-300-شخص-منذ-بدء-الاحتجاجات-في-إيران-1070652078.html
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أخبار إيران, إيران
أخبار إيران, إيران

إيران تعلن سقوط 200 قتيل خلال الأحداث الأخيرة بمن فيهم عناصر الأمن والمدنيون

10:55 GMT 03.12.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022
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أعلن مجلس الأمن الوطني الإيراني، اليوم السبت، "مقتل 200 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد التي اندلعت، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة".
وقال الأمن الوطني الإيراني، في بيان لها، إن "تحقيقات الجهات المختصة تظهر أن 200 شخص قتلوا خلال أعمال الشغب الأخيرة في البلاد حتى الآن"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف البيان أنه "يمكن تقسيم حصيلة القتلى إلى شهداء الأمن والشرطة وشهداء الناس العاديين إثر الأعمال الإرهابية، والضحايا الأبرياء الذي قضوا بمشاريع القتل التي كانت تنفذها العصابات، والأبرياء الذين لقوا حتفهم في ظروف أعمال الشغب، وأيضا قتلى مثيري الشغب والعناصر المسلحة المعادية للثورة الإسلامية من أعضاء الجماعات الانفصالية".
وشدد البيان أنه "لم يؤد أي إجراء مباشر من قبل قوات الشرطة إلى وفاة السيدة مهسا أميني".
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
الحرس الثوري يعلن مقتل أكثر من 300 شخص منذ بدء الاحتجاجات في إيران
29 نوفمبر, 08:38 GMT
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، في تسجيل نشرته وكالة مهر الإيرانية، أنه يعتقد أن أكثر من 300 قتيل سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت حادثة أميني".
وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.
وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية، مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.
وفرضت أمريكا وكندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى"قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
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