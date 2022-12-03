https://sputnikarabic.ae/20221203/الإمارات-ترسل-85-طنا-من-المساعدات-إلى-غزة-1070790536.html
الإمارات ترسل 85 طنا من المساعدات إلى غزة
الإمارات ترسل 85 طنا من المساعدات إلى غزة
أرسلت السلطات الإماراتية، أمس الجمعة، 85 طنا من المساعدات الطبية إلى أهالي قطاع غزة. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T06:46+0000
2022-12-03T06:46+0000
2022-12-03T06:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن إرسال المساعدات جاءت ضمن قافلة تضم 6 شاحنات، محملة بـ 85 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، لمستشفيات قطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار، وتم إدخال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.وتستهدف الحكومة الإماراتية المساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في غزة، وذلك من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.يشار إلى أن هذه المساعدات جاءت ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني، وفي إطار وفي إطار المساعي الإماراتية الدائمة إلى وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال.وفي وقت سابق، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، يوم الخميس الماضي، مقتل اثنين من عناصرها في اشتباكات مسلحة مع قوات إسرائيلية أثناء اقتحامها مخيم جنين، فيما أصيب ثالث واعتقل أربعة آخرون.وأضاف المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عز الدين، في بيان صحفي، أن "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق أهلنا ومقاومينا في مخيم جنين فجر هذا اليوم، لن تمر مرور الكرام وسيدفع هذا المحتل المجرم ثمن جريمته النكراء".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الإمارات ترسل 85 طنا من المساعدات إلى غزة
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أرسلت السلطات الإماراتية، أمس الجمعة، 85 طنا من المساعدات الطبية إلى أهالي قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية
"وام" إن إرسال المساعدات جاءت ضمن قافلة تضم 6 شاحنات، محملة بـ 85 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، لمستشفيات قطاع غزة بقيمة 10 ملايين دولار، وتم إدخال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.
وتستهدف الحكومة الإماراتية المساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في غزة، وذلك من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
يشار إلى أن هذه المساعدات جاءت ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني، وفي إطار وفي إطار المساعي الإماراتية الدائمة إلى وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، يوم الخميس الماضي، مقتل اثنين من عناصرها
في اشتباكات مسلحة مع قوات إسرائيلية أثناء اقتحامها مخيم جنين، فيما أصيب ثالث واعتقل أربعة آخرون.
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق عز الدين، في بيان صحفي، أن "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق أهلنا ومقاومينا في مخيم جنين فجر هذا اليوم، لن تمر مرور الكرام وسيدفع هذا المحتل المجرم ثمن جريمته النكراء".