https://sputnikarabic.ae/20221203/اليمن-يتهم-إيران-بمفاقمة-الأزمة-وتهديد-الملاحة-من-خلال-دعمها-العسكري-لـ-أنصار-الله-1070814791.html

اليمن يتهم إيران بمفاقمة الأزمة وتهديد الملاحة من خلال دعمها العسكري لـ "أنصار الله"

اليمن يتهم إيران بمفاقمة الأزمة وتهديد الملاحة من خلال دعمها العسكري لـ "أنصار الله"

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، إيران بمفاقمة الصراع الدائر في اليمن منذ 8 أعوام، من خلال الاستمرار في تقديم دعم عسكري لجماعة "أنصار... 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T21:45+0000

2022-12-03T21:45+0000

2022-12-03T21:45+0000

إيران

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

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القاهرة- سبوتنيك. وقال ابن مبارك خلال لقائه في روما، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "تدفق السلاح الايراني للحوثيين مستمر وخاصة الطائرات المُسيرة والذي أدى امتلاك الحوثيين لها إلى مفاقمة الازمة في اليمن وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات النفط".وأضاف أن "استهداف المنشآت وناقلات النفط في اليمن يتم بواسطة المُسيرات الايرانية".واعتبر وزير الخارجية اليمني، أن "هدف الحوثيين من خلال ذلك الاستهداف فرض حصار اقتصادي على الشعب اليمني ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن خدمةً للمشروع الإيراني التخريبي"، على حد قوله.ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر 2014، تتهم الحكومة اليمنية، إيران، بتهريب أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة إلى جماعة "أنصار الله"، لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني الذي استحوذت الجماعة على ترسانته وعتاده بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء، من بينها الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية بعيدة المدى.وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، هو الثاني على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق الحكومة، وذلك بعد شهر من إعلانها إبلاغ الشركات النفطية بايقاف عمليات التصدير رداً على ما تعتبره الجماعة استحواذاً من الحكومة على ايرادات النفط والغاز وعدم توجيهها لدفع رواتب الموظفين.وأعلنت "أنصار الله"، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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