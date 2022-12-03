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https://sputnikarabic.ae/20221203/تعرضت-لحملة-خبيثة-جورج-قرداحي-يعلق-مجددا-على-أزمته-مع-السعودية-فيديو-1070791736.html
"تعرضت لحملة خبيثة"... جورج قرداحي يعلق مجددا على أزمته مع السعودية... فيديو
"تعرضت لحملة خبيثة"... جورج قرداحي يعلق مجددا على أزمته مع السعودية... فيديو
قال وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، إنه تعرض لحملة خبيثة بعد المقابلة التي أدلى فيها بتصريحات تسببت في أزمة مع المملكة العربية السعودية. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T08:49+0000
2022-12-03T08:49+0000
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وأضاف قرداحي في برنامج تلفزيوني، ردًا على سؤال إن كان يحب الذهاب إلى السعودية؟: "والله نفسي دائمًا أروح السعودية، السعودية كنت أعتبرها زي بلدي".وتابع: "أنا اشتغلت في "إم بي سي" وهي محطة سعودية، وكان لها فضل كبير وهي التي أعطتني هذا المنبر حتى أطل من خلاله على كل العالم العربي..".وأكد أن هذا ليس نفاق كما يقول أصحاب الألسنة المغرضة الذين يقولون "متنكر وشرب من البير ورمى فيه حجر"، هذا الكلام ليس صحيحا.وأوضح أن هذا من ضمن الحملة الخبيثة المدبرة ضده، لكي يمسوا بشخصه، وبموقعه الإعلامي والمهني، وغيره.كما شدد على أن السعودية مهمة بالنسبة إليه، لأنه لديه أصدقاء كثر فيها دخل بيوتهم، وهم إخوة له، لافتًا إلى أنه لا ينسى ذلك.في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن قرداحي استقالته من منصبه، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وفتح صفحة جديدة مع لبنان.
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منوعات, السعودية, لبنان, مجتمع, العالم العربي
منوعات, السعودية, لبنان, مجتمع, العالم العربي

"تعرضت لحملة خبيثة"... جورج قرداحي يعلق مجددا على أزمته مع السعودية... فيديو

08:49 GMT 03.12.2022
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
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قال وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، إنه تعرض لحملة خبيثة بعد المقابلة التي أدلى فيها بتصريحات تسببت في أزمة مع المملكة العربية السعودية.
وأضاف قرداحي في برنامج تلفزيوني، ردًا على سؤال إن كان يحب الذهاب إلى السعودية؟: "والله نفسي دائمًا أروح السعودية، السعودية كنت أعتبرها زي بلدي".
وتابع: "أنا اشتغلت في "إم بي سي" وهي محطة سعودية، وكان لها فضل كبير وهي التي أعطتني هذا المنبر حتى أطل من خلاله على كل العالم العربي..".
وأكد أن هذا ليس نفاق كما يقول أصحاب الألسنة المغرضة الذين يقولون "متنكر وشرب من البير ورمى فيه حجر"، هذا الكلام ليس صحيحا.
وأوضح أن هذا من ضمن الحملة الخبيثة المدبرة ضده، لكي يمسوا بشخصه، وبموقعه الإعلامي والمهني، وغيره.
كما شدد على أن السعودية مهمة بالنسبة إليه، لأنه لديه أصدقاء كثر فيها دخل بيوتهم، وهم إخوة له، لافتًا إلى أنه لا ينسى ذلك.
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في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان وبعض دول الخليج، بعد نشر مقابلة متلفزة، جرى تسجيلها مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".
وما فاقم الأزمة أكثر، رفض الوزير السابق الاعتذار عن تصريحاته، التي أثارت عاصفة من الانتقادات في دول الخليج العربية.
وأعلنت السعودية في خضم الأزمة استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلن قرداحي استقالته من منصبه، ليمهد الطريق لإعادة العلاقات لطبيعتها، وفتح صفحة جديدة مع لبنان.
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