https://sputnikarabic.ae/20221203/رئيسة-مولدوفا-تبحث-أمن-الطاقة-مع-رئيس-الوزراء-الياباني-في-طوكيو-1070799048.html
رئيسة مولدوفا تبحث أمن الطاقة مع رئيس الوزراء الياباني في طوكيو
رئيسة مولدوفا تبحث أمن الطاقة مع رئيس الوزراء الياباني في طوكيو
ناقشت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اليوم السبت، قضية أمن الطاقة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وذلك ضمن زيارة عمل تجريها إلى طوكيو في الفترة من 1 إلى 3... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T13:05+0000
2022-12-03T13:05+0000
2022-12-03T13:05+0000
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سبوتنيك. وقالت ساندو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تحدثت هذا الصباح مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وأكدنا اهتمامنا بتطوير مبادرات مشتركة من شأنها المساعدة في التعجيل بتوفير أمن الطاقة في مولدوفا".وشكرت رئيسة مولدوفا كيشيدا على الدعم الذي تقدمه طوكيو، وتحديدا لتزويد مولدوفا بمعدات مكافحة الحرائق بقيمة 12 مليون يورو (12.6 مليون دولار) ومعدات طبية بقيمة 8 ملايين يورو في عام 2022.وتعاني مولدوفا من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم، ما دفع الحكومة لاتباع إجراءات تقشفية، بما في ذلك قيود على استهلاك الكهرباء.واضطرت مولدوفا إلى خفض توليد الطاقة المحلية بعد أن بدأت في تلقي كميات أقل من الغاز الروسي من "غازبروم" في أكتوبر/ تشرين الأول، ووفقا للسلطات، تشتري مولدوفا الآن نحو نصف احتياجاتها من الكهرباء من رومانيا بتكلفة أعلى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيسة مولدوفا تبحث أمن الطاقة مع رئيس الوزراء الياباني في طوكيو
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ناقشت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اليوم السبت، قضية أمن الطاقة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وذلك ضمن زيارة عمل تجريها إلى طوكيو في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول.
سبوتنيك. وقالت ساندو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "تحدثت هذا الصباح مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وأكدنا اهتمامنا بتطوير مبادرات مشتركة من شأنها المساعدة في التعجيل بتوفير أمن الطاقة في مولدوفا".
وشكرت رئيسة مولدوفا كيشيدا على الدعم الذي تقدمه طوكيو، وتحديدا لتزويد مولدوفا بمعدات مكافحة الحرائق بقيمة 12 مليون يورو (12.6 مليون دولار) ومعدات طبية بقيمة 8 ملايين يورو في عام 2022.
وتعاني مولدوفا
من أزمة اقتصادية وأزمة طاقة حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم، ما دفع الحكومة لاتباع إجراءات تقشفية، بما في ذلك قيود على استهلاك الكهرباء.
واضطرت مولدوفا إلى خفض توليد الطاقة المحلية بعد أن بدأت في تلقي كميات أقل من الغاز الروسي من "غازبروم" في أكتوبر/ تشرين الأول، ووفقا للسلطات، تشتري مولدوفا الآن نحو نصف احتياجاتها من الكهرباء من رومانيا بتكلفة أعلى.