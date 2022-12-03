https://sputnikarabic.ae/20221203/غوتيريش-يوجه-رسالة-للمجتمع-الدولي-بمناسبة-اليوم-الدولي-لذوي-الاحتياجات-الخاصة-1070814926.html
غوتيريش يوجه رسالة للمجتمع الدولي بمناسبة اليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة
غوتيريش يوجه رسالة للمجتمع الدولي بمناسبة اليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى المجتمع الدولي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم". 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T21:50+0000
2022-12-03T21:50+0000
2022-12-03T21:57+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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ويحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم" في الـ 3 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.وقال غوتيريش، في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، إن العالم يواجه أزمات متتالية تؤثر على أصحاب الهمم بشكل غير متناسب.وشدد أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء المجتمعات، مشيرا إلى أن مشاركتهم تمثل عملية في غاية الأهمية لتحقيق العدالة للجميع.واعتبر غوتيريش أن إدماج "أصحاب الهمم" في المجتمعات ومشاركتهم في صنع القرارات يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة حول العالم.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون في الدول النامية.
https://sputnikarabic.ae/20220213/تونسية-تخترع-سيارة-كهربائية-مهيأة-لنقل-ذوي-الإعاقة-صور-1058504628.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش يوجه رسالة للمجتمع الدولي بمناسبة اليوم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة
21:50 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 03.12.2022) تابعنا عبر
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى المجتمع الدولي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم".
ويحتفل العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم" في الـ 3 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
وقال غوتيريش، في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، إن العالم يواجه أزمات متتالية تؤثر على أصحاب الهمم بشكل غير متناسب.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة
في بناء المجتمعات، مشيرا إلى أن مشاركتهم تمثل عملية في غاية الأهمية لتحقيق العدالة للجميع.
واعتبر غوتيريش أن إدماج "أصحاب الهمم" في المجتمعات ومشاركتهم في صنع القرارات يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة حول العالم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون في الدول النامية
.