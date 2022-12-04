https://sputnikarabic.ae/20221204/إيران-تخطط-لزيادة-إنتاج-الغاز-في-الخليج-بما-يصل-إلى-56-مليون-متر-مكعب-يوميا-1070821903.html
إيران تخطط لزيادة إنتاج الغاز في الخليج... بما يصل إلى 56 مليون متر مكعب يوميا
إيران تخطط لزيادة إنتاج الغاز في الخليج... بما يصل إلى 56 مليون متر مكعب يوميا
أعلن مسؤول في وزارة البترول الإيرانية، اليوم الأحد، أن طهران تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة في الخليج. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T09:22+0000
2022-12-04T09:22+0000
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وقال إسماعيل أميري، الذي يقود قسم مشاريع التطوير في شركة "بارس" للنفط والغاز، إن "الشركة ستستثمر مليارات الدولارات لتطوير 4 حقول غاز في الخليج "الفارسي" خلال السنوات المقبلة".وأشار أميري في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) إلى أن "الحقول المزمع تطويرها هي: كيش وفرزاد وبلال والمرحلة 11 والمرحلة 14 من جنوب فارس، الذي يعد أكبر حقل غاز في العالم يقع على الحدود البحرية بين إيران وقطر".وأضاف أن "مشروعات التطوير ستزيد إنتاج إيران من الغاز بما يصل إلى 56 مليون متر مكعب يوميا".وتبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية لإيران للغاز نحو 1000 مليون متر مكعب في اليوم، منها أكثر من 700 مليون متر مكعب تأتي من جنوب فارس.
https://sputnikarabic.ae/20200628/بعد-فنزويلا-إيران-تعلن-تصدير-مشتقات-نفطية-لدول-خليجية-وعربية---1045850992.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تخطط لزيادة إنتاج الغاز في الخليج... بما يصل إلى 56 مليون متر مكعب يوميا
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أعلن مسؤول في وزارة البترول الإيرانية، اليوم الأحد، أن طهران تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة في الخليج.
وقال إسماعيل أميري، الذي يقود قسم مشاريع التطوير في شركة "بارس" للنفط والغاز، إن "الشركة ستستثمر مليارات الدولارات لتطوير 4 حقول غاز في الخليج "الفارسي" خلال السنوات المقبلة".
وأشار أميري في تصريحات لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا) إلى أن "الحقول المزمع تطويرها هي: كيش وفرزاد وبلال والمرحلة 11 والمرحلة 14 من جنوب فارس، الذي يعد أكبر حقل غاز في العالم يقع على الحدود البحرية بين إيران وقطر".
وأضاف أن "مشروعات التطوير ستزيد إنتاج إيران من الغاز بما يصل إلى 56 مليون متر مكعب يوميا".
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية لإيران للغاز نحو 1000 مليون متر مكعب في اليوم، منها أكثر من 700 مليون متر مكعب تأتي من جنوب فارس.