https://sputnikarabic.ae/20221204/بأجواء-ساحرة-انطلاق-فعاليات-البترون-عاصمة-الميلاد-1070835548.html

بأجواء ساحرة انطلاق فعاليات "البترون عاصمة الميلاد"

بأجواء ساحرة انطلاق فعاليات "البترون عاصمة الميلاد"

على وقع الأغاني والموسيقى الميلادية وبأجواء ساحرة، انطلقت يوم أمس السبت فعاليات "البترون عاصمة الميلاد" خلال حفل أقيم في باحة كاتدرائية مار اسطفان في مدينة... 04.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-04T15:29+0000

2022-12-04T15:29+0000

2022-12-04T15:29+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

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واستغلت البترون التي أصبحت تعرف بـ"ميكونوس لبنان" كونها وجهة سياحية في الصيف والشتاء على حد سواء، كل شوارعها وساحاتها لاستقبال الزوار عبر أكشاك للطعام والحرف وغيرها، وعلى طوال فترة العيد.وقالت يارا حرب من "لجنة زينة الميلاد" المنظمة للفعاليات لوكالة "سبوتنيك": "إننا على السنة الثانية على التوالي نطلق البترون عاصمة للميلاد بعد النجاح التي حققته في السنة الماضية، وقد استحقت هذا اللقب عن جدارة، ويتخلل الفعالية هذه السنة نشاطات مجانية لكي ننشر السعادة وفرحة العيد بين الأطفال على الرغم من كل الظروف".وقال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال: " قلنا سابقا إن الحملة التي نعمل عليها والتحضيرات التي أصبحت جاهزة، ستمكن لبنان من استقطاب أكثر من 600 ألف سائح، الأمر الذي سيدر مداخيل من العملة الصعبة تتجاوز المليار دولار مما سينشط الاقتصاد اللبناني وخصوصا المؤسسات السياحية".وخلال حفل الإعلان، ألقى النائب جبران باسيل كلمة قال فيها إن "البترون هي مدينة ميلادية على البحر تستقطب السياح في الصيف، والأهم أن تكون مدينة سياحية في الشتاء وتكون بثوب الميلاد والصقيع فتتمكن من استقبال السياح في كل المواسم".بعد ذلك، جرى الإعلان عن "البترون عاصمة الميلاد" وكانت جولة في الساحات وعلى المحطات والعارضين على وقع موسيقى الـ"parade" وأنغام ميلادية.

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