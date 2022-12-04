جماعة "أنصار الله" اليمنية تتهم واشنطن بتهديد الملاحة في البحر الأحمر
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال تواجدها غير القانوني في المياه اليمنية.
وقال نائب وزير الخارجية في "حكومة الإنقاذ الوطني" [غير معترف بها]" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر": "ندين ونشجب سلوك أمريكا في البحر الأحمر ونعتبر أي تواجد لها في مياهنا اليمنية عملاً غير قانوني وبلطجة وقحة من شأنها أن تستفز 40 مليون يمني".
وأضاف: "نحث واشنطن على احترام القوانين الدولية والامتناع التام عن تهديد الملاحة والوقف الفوري لكافة ممارساتها التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".
يأتي موقف جماعة "أنصار الله" غداة إعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية "اعتراض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ بخليج عُمان، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أثناء إبحارها في خط بحري من إيران إلى اليمن".
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.