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https://sputnikarabic.ae/20221204/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تتهم-واشنطن-بتهديد-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1070830512.html
جماعة "أنصار الله" اليمنية تتهم واشنطن بتهديد الملاحة في البحر الأحمر
جماعة "أنصار الله" اليمنية تتهم واشنطن بتهديد الملاحة في البحر الأحمر
اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال تواجدها غير القانوني في المياه اليمنية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:31+0000
2022-12-04T13:31+0000
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وقال نائب وزير الخارجية في "حكومة الإنقاذ الوطني" [غير معترف بها]" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر": "ندين ونشجب سلوك أمريكا في البحر الأحمر ونعتبر أي تواجد لها في مياهنا اليمنية عملاً غير قانوني وبلطجة وقحة من شأنها أن تستفز 40 مليون يمني".يأتي موقف جماعة "أنصار الله" غداة إعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية "اعتراض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ بخليج عُمان، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أثناء إبحارها في خط بحري من إيران إلى اليمن".وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221203/البحرية-الأمريكية-تعلن-اعتراض-سفينة-في-خليج-عمان-كانت-تحمل-ذخيرة-ووقود-الصواريخ-من-إيران-لليمن-1070802796.html
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أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

جماعة "أنصار الله" اليمنية تتهم واشنطن بتهديد الملاحة في البحر الأحمر

13:31 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
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اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر من خلال تواجدها غير القانوني في المياه اليمنية.
وقال نائب وزير الخارجية في "حكومة الإنقاذ الوطني" [غير معترف بها]" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر": "ندين ونشجب سلوك أمريكا في البحر الأحمر ونعتبر أي تواجد لها في مياهنا اليمنية عملاً غير قانوني وبلطجة وقحة من شأنها أن تستفز 40 مليون يمني".
سفينة قوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة في خليج عمان كانت تحمل ذخيرة ووقود الصواريخ من إيران لليمن
أمس, 13:59 GMT
وأضاف: "نحث واشنطن على احترام القوانين الدولية والامتناع التام عن تهديد الملاحة والوقف الفوري لكافة ممارساتها التي قد تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".
يأتي موقف جماعة "أنصار الله" غداة إعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية "اعتراض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ بخليج عُمان، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أثناء إبحارها في خط بحري من إيران إلى اليمن".
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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