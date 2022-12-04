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https://sputnikarabic.ae/20221204/خبير-الولايات-المتحدة-واليابان-لن-تكونا-قادرتين-على-اعتراض-صواريخ-أفانغارد-الروسية-1070822341.html
خبير: الولايات المتحدة واليابان لن تكونا قادرتين على اعتراض صواريخ "أفانغارد" الروسية
خبير: الولايات المتحدة واليابان لن تكونا قادرتين على اعتراض صواريخ "أفانغارد" الروسية
صرح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، بأن الولايات المتحدة واليابان لن تتمكنا من تطوير صاروخ قادر على إسقاط الصواريخ الروسية من طراز "أفانغارد"، والتي تفوق سرعتها... 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T09:43+0000
2022-12-04T09:43+0000
رصد عسكري
أفانغارد
اعتراض
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وقال ليونكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على مجلة "نيكي" اليابانية، التي أشارت إلى أن اليابان والولايات المتحدة تدرسان إمكانية إجراء دراسة مشتركة لتقنيات اعتراض الصواريخ الباليستية برؤوس حربية انزلاقية تفوق سرعة الصوت، والتي يمكن أن تجعل من الممكن تدمير الصواريخ على ارتفاعات لا يمكن الوصول إليها بواسطة الأنظمة المضادة للصواريخ الحالية.وبحسب الصحيفة، تخطط وزارة الدفاع اليابانية في عام 2023، للبدء في تصميم محرك صاروخي مصمم للصواريخ البعيدة المدى مع القدرة على الانعطاف في حالة حدوث تغيير في مسار صاروخ العدو.وأشار الخبير إلى أنه من أجل اختبار مثل هذه الصواريخ المضادة للصواريخ، ستحتاج الولايات المتحدة واليابان إلى إنشاء هدف مناسب، أي رأس حربي أسرع من الصوت مناور يشبه أفانغارد، وهو أمر حتى المجمع الصناعي العسكري العالي التطور في هذه البلدان غير قادر على تحقيقه اليوم.وأشار الخبير إلى أن النماذج الحالية للصواريخ الأمريكية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت كانت قادرة على تطوير سرعة قصوى تبلغ 5-6 ماخ.
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رصد عسكري, أفانغارد, اعتراض
رصد عسكري, أفانغارد, اعتراض

خبير: الولايات المتحدة واليابان لن تكونا قادرتين على اعتراض صواريخ "أفانغارد" الروسية

09:43 GMT 04.12.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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صرح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، بأن الولايات المتحدة واليابان لن تتمكنا من تطوير صاروخ قادر على إسقاط الصواريخ الروسية من طراز "أفانغارد"، والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وقال ليونكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على مجلة "نيكي" اليابانية، التي أشارت إلى أن اليابان والولايات المتحدة تدرسان إمكانية إجراء دراسة مشتركة لتقنيات اعتراض الصواريخ الباليستية برؤوس حربية انزلاقية تفوق سرعة الصوت، والتي يمكن أن تجعل من الممكن تدمير الصواريخ على ارتفاعات لا يمكن الوصول إليها بواسطة الأنظمة المضادة للصواريخ الحالية.
وبحسب الصحيفة، تخطط وزارة الدفاع اليابانية في عام 2023، للبدء في تصميم محرك صاروخي مصمم للصواريخ البعيدة المدى مع القدرة على الانعطاف في حالة حدوث تغيير في مسار صاروخ العدو.

وأضاف ليونكوف: "تتحدث وسائل الإعلام اليابانية عن إنشاء تقنية لاعتراض وحدات التخطيط التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكن الفارق الدقيق هو أن أفانغارد هي وحدة مناورة، أي أنه من المستحيل التنبؤ عند أي نقطة في المجال الجوي ستكون في الثانية التالية. الآن هذه مهمة غير قابلة للحل".

وأشار الخبير إلى أنه من أجل اختبار مثل هذه الصواريخ المضادة للصواريخ، ستحتاج الولايات المتحدة واليابان إلى إنشاء هدف مناسب، أي رأس حربي أسرع من الصوت مناور يشبه أفانغارد، وهو أمر حتى المجمع الصناعي العسكري العالي التطور في هذه البلدان غير قادر على تحقيقه اليوم.
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وأوضح الخبير أن "هناك خيار أبسط لحل هذه المشكلة - إطلاق النار "في المطاردة" بحيث يكرر الصاروخ مناورات الهدف ويطلق النار عليه. لكن هناك قوانين أخرى تدخل حيز التنفيذ هنا: من أجل اللحاق بالهدف واعتراضه، يجب أن تكون سرعة المضاد للصواريخ أكبر بمقدار 1.5 مرة. طور "أفانغارد" سرعة 27 ماخ، أي أن الصاروخ الأمريكي الياباني يجب أن يطير 40 مرة أسرع من سرعة الصوت - وهذا ببساطة غير واقعي".

وأشار الخبير إلى أن النماذج الحالية للصواريخ الأمريكية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت كانت قادرة على تطوير سرعة قصوى تبلغ 5-6 ماخ.
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