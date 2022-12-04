https://sputnikarabic.ae/20221204/زلزال-بقوة-67-درجة-يضرب-جزيرة-تونغا-في-المحيط-الهادئ-وتحذيرات-من-تسونامي-1070845416.html
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة تونغا في المحيط الهادئ وتحذيرات من تسونامي
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة تونغا في المحيط الهادئ وتحذيرات من تسونامي
وقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر في جزر تونغا بالمحيط الهادئ، وسط تحذيرات من حدوث تسونامي. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T20:58+0000
2022-12-04T20:58+0000
2022-12-04T20:59+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن السكان في جنوب غربي تونغا شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق 36 كم.وقال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ (PTWC) إنه رصد أمواج مد في تونغا وجزر ساموا الأمريكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة تونغا في المحيط الهادئ وتحذيرات من تسونامي
20:58 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 20:59 GMT 04.12.2022) تابعنا عبر
وقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر في جزر تونغا بالمحيط الهادئ، وسط تحذيرات من حدوث تسونامي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن السكان في جنوب غربي تونغا شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق 36 كم.
وقال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ (PTWC) إنه رصد أمواج مد في تونغا وجزر ساموا الأمريكية.