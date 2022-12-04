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https://sputnikarabic.ae/20221204/زلزال-بقوة-67-درجة-يضرب-جزيرة-تونغا-في-المحيط-الهادئ-وتحذيرات-من-تسونامي-1070845416.html
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة تونغا في المحيط الهادئ وتحذيرات من تسونامي
زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة تونغا في المحيط الهادئ وتحذيرات من تسونامي
وقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر في جزر تونغا بالمحيط الهادئ، وسط تحذيرات من حدوث تسونامي. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T20:58+0000
2022-12-04T20:59+0000
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن السكان في جنوب غربي تونغا شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق 36 كم.وقال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ (PTWC) إنه رصد أمواج مد في تونغا وجزر ساموا الأمريكية.
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زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جزيرة تونغا في المحيط الهادئ وتحذيرات من تسونامي

20:58 GMT 04.12.2022 (تم التحديث: 20:59 GMT 04.12.2022)
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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وقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر في جزر تونغا بالمحيط الهادئ، وسط تحذيرات من حدوث تسونامي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن السكان في جنوب غربي تونغا شعروا بالزلزال الذي وقع على عمق 36 كم.
وقال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ (PTWC) إنه رصد أمواج مد في تونغا وجزر ساموا الأمريكية.
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