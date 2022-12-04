https://sputnikarabic.ae/20221204/ناسا-تنجح-بتثبيت-مصفوفة-جديدة-لتوليد-الطاقة-الشمسية-في-محطة-الفضاء-الدولية-1070824691.html
"ناسا" تنجح بتثبيت مصفوفة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في محطة الفضاء الدولية
"ناسا" تنجح بتثبيت مصفوفة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في محطة الفضاء الدولية
تمكن رواد فضاء من الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، من تركيب مصفوفة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في محطة الفضاء الدولية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T11:47+0000
2022-12-04T11:47+0000
2022-12-04T11:47+0000
ناسا
مجتمع
منوعات
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وقام رائدا الفضاء، جوش كاسادا وفرانك روبيو، أمس السبت، بتثبيت المصفوفة الشمسية "أيروزا" خارج المحطة، بعدما استمر عملهما نحو 7 ساعات في الفضاء، وفقا لبيان من "ناسا".كما قام كلا من كاسادا وروبيو خلال مهمتهما، بفصل كابل يسمح باستعادة قناة طاقة إلى 75 في المئة من قدرتها التشغيلية.وكانت محطة الفضاء الدولية تسلمت وحدات المصفوفة الشمسية الجديدة "أيروزا"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي كانت محملة على متن مركبة "دراغون" الفضائية.وتقوم وكالة "ناسا"، في الوقت الحالي، بترقية نظام الطاقة الشمسية على متن محطة الفضاء الدولية، منذ أن انخفضت كفاءة المصفوفات الشمسية الأصلية على مر السنين.وتقدّر تكلفة تحديث نظام الطاقة الشمسية بنحو 103 ملايين دولار، وسيكون النظام الجديد قادرا على توليد 215 كيلووات من الكهرباء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ناسا, مجتمع, منوعات
"ناسا" تنجح بتثبيت مصفوفة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في محطة الفضاء الدولية
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تمكن رواد فضاء من الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"، من تركيب مصفوفة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية في محطة الفضاء الدولية.
وقام رائدا الفضاء، جوش كاسادا وفرانك روبيو، أمس السبت، بتثبيت المصفوفة الشمسية "أيروزا" خارج المحطة، بعدما استمر عملهما نحو 7 ساعات في الفضاء، وفقا لبيان من "ناسا".
كما قام كلا من كاسادا وروبيو خلال مهمتهما، بفصل كابل يسمح باستعادة قناة طاقة إلى 75 في المئة من قدرتها التشغيلية.
وكانت محطة الفضاء الدولية تسلمت وحدات المصفوفة الشمسية الجديدة "أيروزا"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي كانت محملة على متن مركبة "دراغون" الفضائية.
وتقوم وكالة "ناسا"، في الوقت الحالي، بترقية نظام الطاقة الشمسية على متن محطة الفضاء الدولية، منذ أن انخفضت كفاءة المصفوفات الشمسية الأصلية على مر السنين.
وتقدّر تكلفة تحديث نظام الطاقة الشمسية بنحو 103 ملايين دولار، وسيكون النظام الجديد قادرا على توليد 215 كيلووات من الكهرباء.