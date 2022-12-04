"هواوي" تنتج ساعة ذكية مبتكرة بمكان لتخزين السماعات اللاسلكية للهاتف... فيديو
© AFP 2022 / Tolga Akmen شركة "هواوي"، عملاق صناعة الهواتف الذكية
شركة "هواوي"، عملاق صناعة الهواتف الذكية
© AFP 2022 / Tolga Akmen
كشفت تقارير أن شركة "هواوي" الصينية أنتجت ساعة ذكية تتضمن مكانا لتخزين السماعات اللاسلكية للأذن الخاصة بالهاتف الذكي.
ويتضمن تصميم ساعة "Watch Buds" القادمة "هواوي"، مكانا لتخزين السماعات اللاسلكية وكذلك شحنها بالطاقة، وفقا لما حصل عليه موقع "هواوي سنترال" من صور.
وجرت العادة أن يتم حمل السماعات اللاسلكية "Ear Buds" داخل علبة لتخزينها وشحنها.
Watch buds pic.twitter.com/YETkFbRzRU— Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) November 30, 2022
كما يشير مقطع فيديو نشره موقع "QSQTechnology" إلى أن سماعات الأذن تتصل بساعة "هواوي" الجديدة من خلال المغناطيس.
#Huawei's upcoming smartwatch ⌚️ comes with embedded earbuds 🎧 and will be called @Huawei Watch Buds— Glen Gilmore | 🌻🥽 #CES2023 (@GlenGilmore) December 4, 2022
It is a smartwatch that also acts as an earbuds case.
via @sondesix #Wearables #Smartwatch #innovation #CES2023 #technology
pic.twitter.com/1FgEemRWWy
وليس من المؤكد متى ستعلن شركة "هواوي" رسميا عن ساعتها "Watch Buds"، كما أنه ليس من الواضح الدول التي سيتم شحنها إليها.
وستوفر ساعة "Watch Buds" من "هواوي" سهولة الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيام في نزهة على الأقدام، دون حمل علبة خاصة بسماعات الأذن اللاسلكية.