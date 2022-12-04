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https://sputnikarabic.ae/20221204/هواوي-تنتج-ساعة-ذكية-مبتكرة-بمكان-لتخزين-السماعات-اللاسلكية-للهاتف-فيديو-1070819542.html
‏"هواوي" تنتج ساعة ذكية مبتكرة بمكان لتخزين السماعات اللاسلكية للهاتف... فيديو
‏"هواوي" تنتج ساعة ذكية مبتكرة بمكان لتخزين السماعات اللاسلكية للهاتف... فيديو
كشفت تقارير أن شركة "هواوي" الصينية أنتجت ساعة ذكية تتضمن مكانا لتخزين السماعات اللاسلكية للأذن ‏الخاصة بالهاتف الذكي.‏ 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T07:51+0000
2022-12-04T07:51+0000
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ويتضمن تصميم ساعة "Watch Buds" القادمة "هواوي"، مكانا لتخزين السماعات اللاسلكية وكذلك شحنها بالطاقة، وفقا لما حصل عليه موقع "هواوي سنترال" من صور.وجرت العادة أن يتم حمل السماعات اللاسلكية "Ear Buds" داخل علبة لتخزينها وشحنها.كما يشير مقطع فيديو نشره موقع "QSQTechnology" إلى أن سماعات الأذن تتصل بساعة "هواوي" الجديدة من خلال المغناطيس.وليس من المؤكد متى ستعلن شركة "هواوي" رسميا عن ساعتها "Watch Buds"، كما أنه ليس من الواضح الدول التي سيتم شحنها إليها.وستوفر ساعة "Watch Buds" من "هواوي" سهولة الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيام في نزهة على الأقدام، دون حمل علبة خاصة بسماعات الأذن اللاسلكية.
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مجتمع, منوعات

‏"هواوي" تنتج ساعة ذكية مبتكرة بمكان لتخزين السماعات اللاسلكية للهاتف... فيديو

07:51 GMT 04.12.2022
© AFP 2022 / Tolga Akmen شركة "هواوي"، عملاق صناعة الهواتف الذكية
شركة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
شركة "هواوي"، عملاق صناعة الهواتف الذكية
© AFP 2022 / Tolga Akmen
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كشفت تقارير أن شركة "هواوي" الصينية أنتجت ساعة ذكية تتضمن مكانا لتخزين السماعات اللاسلكية للأذن ‏الخاصة بالهاتف الذكي.‏
ويتضمن تصميم ساعة "Watch Buds" القادمة "هواوي"، مكانا لتخزين السماعات اللاسلكية وكذلك شحنها بالطاقة، وفقا لما حصل عليه موقع "هواوي سنترال" من صور.
وجرت العادة أن يتم حمل السماعات اللاسلكية "Ear Buds" داخل علبة لتخزينها وشحنها.
كما يشير مقطع فيديو نشره موقع "QSQTechnology" إلى أن سماعات الأذن تتصل بساعة "هواوي" الجديدة من خلال المغناطيس.
وليس من المؤكد متى ستعلن شركة "هواوي" رسميا عن ساعتها "Watch Buds"، كما أنه ليس من الواضح الدول التي سيتم شحنها إليها.
وستوفر ساعة "Watch Buds" من "هواوي" سهولة الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيام في نزهة على الأقدام، دون حمل علبة خاصة بسماعات الأذن اللاسلكية.
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