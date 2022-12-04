https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-العدل-المغربي-يتوعد-قضاة-في-بلاده-بالمساءلة-التأديبية-1070827827.html
وزير العدل المغربي يتوعد قضاة في بلاده بالمساءلة التأديبية
وزير العدل المغربي يتوعد قضاة في بلاده بالمساءلة التأديبية
أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن القضاة المماطلين في البت بالدعاوى القضائية سوف يتعرضون للمساءلة التأديبية. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T13:10+0000
2022-12-04T13:10+0000
2022-12-04T13:10+0000
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ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، توعد وهبي هؤلاء القضاة بالمساءلة التأديبية، عن طريق قانون جديد يتم طرحه حاليا.تصريحات وزير العدل المغربي، جاءت خلال العرض الذي قدمه حول مشروع قانون يستهدف "تتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".ووفقا للموقع المغربي فإن القانون قد تضمن مادة هي المادة 108 مكرر، والتي تعطي المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم.وعلق الوزير على تلك المادة قائلا إنها ستعطي للسلطة القضائية "سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.وشدد وهبي على أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية".طالع أيضا: بعد قضية اغتصاب 30 طفلا في مركز اجتماعي بالمغرب... هل يشدد القضاء المغربي العقوبة؟
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
وزير العدل المغربي يتوعد قضاة في بلاده بالمساءلة التأديبية
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أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن القضاة المماطلين في البت بالدعاوى القضائية سوف يتعرضون للمساءلة التأديبية.
ووفقا لموقع
"هسبريس" المغربي، توعد وهبي هؤلاء القضاة بالمساءلة التأديبية، عن طريق قانون جديد يتم طرحه حاليا.
تصريحات وزير العدل المغربي، جاءت خلال العرض الذي قدمه حول مشروع
قانون يستهدف "تتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية".
ووفقا للموقع المغربي فإن القانون قد تضمن مادة هي المادة 108 مكرر، والتي تعطي المجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم.
حيث تنص المادة على أن "يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية".
وعلق الوزير على تلك المادة قائلا إنها ستعطي للسلطة القضائية "سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري
والأحوال الشخصية.
وشدد وهبي على أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية".