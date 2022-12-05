https://sputnikarabic.ae/20221205/أرقام-قياسية-من-الدور-الأول-لكأس-العالم-في-قطر-1070858376.html
أرقام قياسية من الدور الأول لكأس العالم في قطر
أرقام قياسية من الدور الأول لكأس العالم في قطر
سجل الدور الأول من كأس العالم بكرة القدم المقام في قطر عددا من الأرقام والإحصائيات الفريدة بتاريخ هذه البطولة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T10:12+0000
2022-12-05T10:12+0000
2022-12-05T10:12+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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ففي 13 يوما تم خلالها لعب 48 مباراة مثلت مباريات دور المجموعات، تم تسجيل عدد من الأرقام القياسية، حيث شهد لقاء الأرجنتين والمكسيك تسجيل أعلى حضور جماهيري بلغ 88.966 ألف مشجع في استاد لوسيل، أي ما يمثل أعلى نسبة حضور في تاريخ كأس العالم منذ نهائي 1994، بحسب ما نقل موقع "فيفا".وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا عندما أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم في تاريخه.تمكن مشجعو مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية من الوصول بحماستهم وهتافاتهم التشجيعية للفريقين إلى 131 ديسيبل على مقياس شدة الصوت في مباراتهم التي استضافها استاد المدينة التعليمية، وهي درجة الصوت التي تضاهي ضوضاء الجماهير في أثناء حضور حفل حي لموسيقى الروك الصاخبة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
أرقام قياسية من الدور الأول لكأس العالم في قطر
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سجل الدور الأول من كأس العالم بكرة القدم المقام في قطر عددا من الأرقام والإحصائيات الفريدة بتاريخ هذه البطولة.
ففي 13 يوما تم خلالها لعب 48 مباراة مثلت مباريات دور المجموعات، تم تسجيل عدد من الأرقام القياسية، حيث شهد لقاء الأرجنتين والمكسيك تسجيل أعلى حضور جماهيري بلغ 88.966 ألف مشجع في استاد لوسيل، أي ما يمثل أعلى نسبة حضور في تاريخ كأس العالم منذ نهائي 1994، بحسب ما نقل موقع
"فيفا".
كما شهدت البطولة للمرة الأولى تأهل فرق من جميع القارات لدور الـ16، بالإضافة لتسجيل حدث تاريخي بقيادة ستيفاني فرابورت، لمباراة في كأس العالم، ومرافقة سيدتين أخريين في عملية التحكيم، هما نيوزا باك، وكارين دياز مدينا، لتشكلا بذلك أول ثلاثية من الإناث تتولى مسؤولية إدارة المباريات.
وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا عندما أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم في تاريخه.
تمكن مشجعو مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية من الوصول بحماستهم وهتافاتهم التشجيعية للفريقين إلى 131 ديسيبل على مقياس شدة الصوت في مباراتهم التي استضافها استاد المدينة التعليمية، وهي درجة الصوت التي تضاهي ضوضاء الجماهير في أثناء حضور حفل حي لموسيقى الروك الصاخبة.