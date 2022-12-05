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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221205/أرقام-قياسية-من-الدور-الأول-لكأس-العالم-في-قطر-1070858376.html
أرقام قياسية من الدور الأول لكأس العالم في قطر
أرقام قياسية من الدور الأول لكأس العالم في قطر
سجل الدور الأول من كأس العالم بكرة القدم المقام في قطر عددا من الأرقام والإحصائيات الفريدة بتاريخ هذه البطولة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T10:12+0000
2022-12-05T10:12+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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ففي 13 يوما تم خلالها لعب 48 مباراة مثلت مباريات دور المجموعات، تم تسجيل عدد من الأرقام القياسية، حيث شهد لقاء الأرجنتين والمكسيك تسجيل أعلى حضور جماهيري بلغ 88.966 ألف مشجع في استاد لوسيل، أي ما يمثل أعلى نسبة حضور في تاريخ كأس العالم منذ نهائي 1994، بحسب ما نقل موقع "فيفا".وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا عندما أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم في تاريخه.تمكن مشجعو مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية من الوصول بحماستهم وهتافاتهم التشجيعية للفريقين إلى 131 ديسيبل على مقياس شدة الصوت في مباراتهم التي استضافها استاد المدينة التعليمية، وهي درجة الصوت التي تضاهي ضوضاء الجماهير في أثناء حضور حفل حي لموسيقى الروك الصاخبة.
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رياضة
رياضة

أرقام قياسية من الدور الأول لكأس العالم في قطر

10:12 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمشجعو منتخب اليابان في كأس العالم، قطر 2022
مشجعو منتخب اليابان في كأس العالم، قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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سجل الدور الأول من كأس العالم بكرة القدم المقام في قطر عددا من الأرقام والإحصائيات الفريدة بتاريخ هذه البطولة.
ففي 13 يوما تم خلالها لعب 48 مباراة مثلت مباريات دور المجموعات، تم تسجيل عدد من الأرقام القياسية، حيث شهد لقاء الأرجنتين والمكسيك تسجيل أعلى حضور جماهيري بلغ 88.966 ألف مشجع في استاد لوسيل، أي ما يمثل أعلى نسبة حضور في تاريخ كأس العالم منذ نهائي 1994، بحسب ما نقل موقع "فيفا".

كما شهدت البطولة للمرة الأولى تأهل فرق من جميع القارات لدور الـ16، بالإضافة لتسجيل حدث تاريخي بقيادة ستيفاني فرابورت، لمباراة في كأس العالم، ومرافقة سيدتين أخريين في عملية التحكيم، هما نيوزا باك، وكارين دياز مدينا، لتشكلا بذلك أول ثلاثية من الإناث تتولى مسؤولية إدارة المباريات.

وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا عندما أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم في تاريخه.
تمكن مشجعو مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية من الوصول بحماستهم وهتافاتهم التشجيعية للفريقين إلى 131 ديسيبل على مقياس شدة الصوت في مباراتهم التي استضافها استاد المدينة التعليمية، وهي درجة الصوت التي تضاهي ضوضاء الجماهير في أثناء حضور حفل حي لموسيقى الروك الصاخبة.
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