https://sputnikarabic.ae/20221205/ألمانيا-حل-شرطة-الأخلاق-لن-يوقف-مطالبة-الإيرانيين-بحقوقهم-الأساسية--1070868242.html

ألمانيا: حل شرطة الأخلاق لن يوقف مطالبة الإيرانيين بحقوقهم الأساسية

ألمانيا: حل شرطة الأخلاق لن يوقف مطالبة الإيرانيين بحقوقهم الأساسية

قالت ألمانيا، اليوم الاثنين، إن حل إيران لشرطة الأخلاق لن يخمد مطالب الإيرانيين بالحقوق الأساسية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T13:02+0000

2022-12-05T13:02+0000

2022-12-05T13:02+0000

أخبار إيران

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135537_0:451:2731:1987_1920x0_80_0_0_c423f5ce5052565ba6586628b8fc1239.jpg

جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي دوري، بحسب "فرانس برس".وذكرت المتحدثة: "الإيرانيون ينزلون للشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية. إنهم يريدون العيش بحرية، وتقرير المصير، وإجراء مثل هذا (إلغاء شرطة الأخلاق) في حال تنفيذه لن يغير ذلك (التظاهر)".وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قد أعلن، في وقت سابق يوم الأحد، حلّ "شرطة الأخلاق".يأتي القرار في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي توفيت أثناء وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.

https://sputnikarabic.ae/20221205/إيران-لن-نتفاوض-بشأن-إحياء-الاتفاق-النووي-تحت-الضغوط-والتهديدات-1070853980.html

أخبار إيران

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, أخبار ألمانيا