https://sputnikarabic.ae/20221205/ألمانيا-حل-شرطة-الأخلاق-لن-يوقف-مطالبة-الإيرانيين-بحقوقهم-الأساسية--1070868242.html
ألمانيا: حل شرطة الأخلاق لن يوقف مطالبة الإيرانيين بحقوقهم الأساسية
ألمانيا: حل شرطة الأخلاق لن يوقف مطالبة الإيرانيين بحقوقهم الأساسية
قالت ألمانيا، اليوم الاثنين، إن حل إيران لشرطة الأخلاق لن يخمد مطالب الإيرانيين بالحقوق الأساسية. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T13:02+0000
2022-12-05T13:02+0000
2022-12-05T13:02+0000
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135537_0:451:2731:1987_1920x0_80_0_0_c423f5ce5052565ba6586628b8fc1239.jpg
جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي دوري، بحسب "فرانس برس".وذكرت المتحدثة: "الإيرانيون ينزلون للشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية. إنهم يريدون العيش بحرية، وتقرير المصير، وإجراء مثل هذا (إلغاء شرطة الأخلاق) في حال تنفيذه لن يغير ذلك (التظاهر)".وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قد أعلن، في وقت سابق يوم الأحد، حلّ "شرطة الأخلاق".يأتي القرار في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي توفيت أثناء وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها".وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
https://sputnikarabic.ae/20221205/إيران-لن-نتفاوض-بشأن-إحياء-الاتفاق-النووي-تحت-الضغوط-والتهديدات-1070853980.html
أخبار إيران
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135537_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cece5651a9651e48f22489256de5133b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار ألمانيا
أخبار إيران, أخبار ألمانيا
ألمانيا: حل شرطة الأخلاق لن يوقف مطالبة الإيرانيين بحقوقهم الأساسية
تابعنا عبر
قالت ألمانيا، اليوم الاثنين، إن حل إيران لشرطة الأخلاق لن يخمد مطالب الإيرانيين بالحقوق الأساسية.
جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي دوري، بحسب "فرانس برس".
وذكرت المتحدثة: "الإيرانيون ينزلون للشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية. إنهم يريدون العيش بحرية، وتقرير المصير، وإجراء مثل هذا (إلغاء شرطة الأخلاق) في حال تنفيذه لن يغير ذلك (التظاهر)".
وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قد أعلن، في وقت سابق يوم الأحد، حلّ "شرطة الأخلاق".
يأتي القرار في أعقاب أشهر من الاحتجاجات
على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي توفيت أثناء وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".
وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها".
وتشهد إيران
، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.
وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية
مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى "قمع الاحتجاجات"؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.