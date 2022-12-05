https://sputnikarabic.ae/20221205/الاتحاد-الأوروبي-يناقش-إعداد-الحزمة-التاسعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1070849151.html
الاتحاد الأوروبي يناقش إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يناقش إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T07:19+0000
2022-12-05T07:19+0000
2022-12-05T07:19+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن نقاش المفوضية الأوروبية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي حول إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا قد تشمل القائمة 180 نقطة، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا والتمويل والإعلام.وبحسب مصادر دبلوماسية، هناك ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا بسرعة نسبية، ربما قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية وقمة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل.وصعّد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الأوروبي يناقش إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن نقاش المفوضية الأوروبية وممثلي دول الاتحاد الأوروبي حول إعداد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا قد تشمل القائمة 180 نقطة، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا والتمويل والإعلام.
وبحسب مصادر دبلوماسية، هناك ثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا بسرعة نسبية، ربما قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية وقمة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل.
وصعّد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.