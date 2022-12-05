https://sputnikarabic.ae/20221205/الصين-تدعو-جميع-الأطراف-إلى-بذل-جهود-بناءة-لتأمين-إمدادات-النفط-العالمية-1070850648.html
الصين تدعو "جميع الأطراف" إلى بذل جهود بناءة لتأمين إمدادات النفط العالمية
الصين تدعو "جميع الأطراف" إلى بذل جهود بناءة لتأمين إمدادات النفط العالمية
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الاثنين، في تعليقها على سقف أسعار النفط من روسيا، إن الصين تدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود بناءة... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T08:21+0000
2022-12-05T08:21+0000
2022-12-05T08:21+0000
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أسعار النفط اليوم
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سبوتنيك. تأتي تلك التصريحات بعدما توصل الاتحاد الأوروبي، في الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو ما دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.ومن المقرر أن تتم مراجعة الحد الأقصى للأسعار كل شهرين ليبقى عند 5% أقل من معيار وكالة الطاقة الدولية، كما اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، في اليوم نفسه، على تحديد سقف 60 دولارا لسعر النفط من روسيا.وردا على سؤال حول ما إذا كانت بكين ستنضم إلى سقف الأسعار، قالت المتحدثة إن الصين وروسيا تتعاونان في مجال الطاقة على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أمس الأحد، بأن دول "أوبك+" تعهدت بمواصلة جهودها المشتركة لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن عرقاب تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الـ46 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي إم إم سي” والاجتماع الوزاري الـ24 لمنظمة "أوبك+".وأفاد بيان وزارة الطاقة الجزائرية بأن "اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي إم إم سي” تم تخصيصه لدراسة أوضاع سوق النفط الدولية، وكذلك الالتزام بمستويات إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أسعار النفط اليوم
أخبار العالم الآن, أسعار النفط اليوم
الصين تدعو "جميع الأطراف" إلى بذل جهود بناءة لتأمين إمدادات النفط العالمية
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الاثنين، في تعليقها على سقف أسعار النفط من روسيا، إن الصين تدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود بناءة لتأمين إمدادات النفط العالمية.
سبوتنيك. تأتي تلك التصريحات بعدما توصل الاتحاد الأوروبي، في الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو ما دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.
ومن المقرر أن تتم مراجعة الحد الأقصى للأسعار كل شهرين ليبقى عند 5% أقل من معيار وكالة الطاقة الدولية، كما اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، في اليوم نفسه، على تحديد سقف 60 دولارا لسعر النفط من روسيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية للصحفيين: "النفط هو أحد السلع الأساسية في العالم، وضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية أمر بالغ الأهمية، ونعتقد أنه يتعين على جميع الأطراف بذل جهود بناءة لتحقيق هذا الهدف".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت بكين ستنضم إلى سقف الأسعار، قالت المتحدثة إن الصين وروسيا تتعاونان في مجال الطاقة على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.
وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة والمناجم الجزائري
، محمد عرقاب، أمس الأحد، بأن دول "أوبك+" تعهدت بمواصلة جهودها المشتركة لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن عرقاب تصريحات أدلى بها عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الـ46 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي إم إم سي” والاجتماع الوزاري الـ24 لمنظمة "أوبك+".
وأفاد بيان وزارة الطاقة الجزائرية بأن "اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي إم إم سي” تم تخصيصه لدراسة أوضاع سوق النفط الدولية، وكذلك الالتزام بمستويات إنتاج الدول المشاركة في إعلان التعاون لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022.