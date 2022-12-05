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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221205/القوات-المسلحة-الروسية-تقصف-مستودعات-عسكرية-أوكرانية-في-زابوروجيه-1070848068.html
القوات المسلحة الروسية تقصف مستودعات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه
القوات المسلحة الروسية تقصف مستودعات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات تحتوي على معدات حربية وذخيرة للقوات... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T06:04+0000
2022-12-05T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الأولية كان الغرض من وصول المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة لإطلاق قذائف المدفعية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مرافق البنية التحتية التي يستخدمها نظام زيلينسكي لشن الحرب".وأشار أناتولي كورتيف، سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه المعيّن من قبل كييف، إلى أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية عن دوي انفجارات في مقاطعة زابوروجيه.وبدأ الجيش الروسي استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم.
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العالم

القوات المسلحة الروسية تقصف مستودعات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه

06:04 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات تحتوي على معدات حربية وذخيرة للقوات الأوكرانية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الأولية كان الغرض من وصول المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة لإطلاق قذائف المدفعية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مرافق البنية التحتية التي يستخدمها نظام زيلينسكي لشن الحرب".
وأشار أناتولي كورتيف، سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه المعيّن من قبل كييف، إلى أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية عن دوي انفجارات في مقاطعة زابوروجيه.
وبدأ الجيش الروسي استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم.
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