https://sputnikarabic.ae/20221205/القوات-المسلحة-الروسية-تقصف-مستودعات-عسكرية-أوكرانية-في-زابوروجيه-1070848068.html
القوات المسلحة الروسية تقصف مستودعات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه
القوات المسلحة الروسية تقصف مستودعات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات تحتوي على معدات حربية وذخيرة للقوات... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T06:04+0000
2022-12-05T06:04+0000
2022-12-05T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067771523_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_e2735b85b816a82e3e2e6345650d6b30.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الأولية كان الغرض من وصول المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة لإطلاق قذائف المدفعية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مرافق البنية التحتية التي يستخدمها نظام زيلينسكي لشن الحرب".وأشار أناتولي كورتيف، سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه المعيّن من قبل كييف، إلى أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية عن دوي انفجارات في مقاطعة زابوروجيه.وبدأ الجيش الروسي استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067771523_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_f4fce668a8668397644d34bdc65cb750.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات المسلحة الروسية تقصف مستودعات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه
تابعنا عبر
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات تحتوي على معدات حربية وذخيرة للقوات الأوكرانية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات الأولية كان الغرض من وصول المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة لإطلاق قذائف المدفعية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مرافق البنية التحتية التي يستخدمها نظام زيلينسكي لشن الحرب".
وأشار أناتولي كورتيف، سكرتير مجلس مدينة زابوروجيه المعيّن من قبل كييف، إلى أنه تم استهداف منشآت البنية التحتية للصناعة والطاقة.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية عن دوي انفجارات في مقاطعة زابوروجيه.
وبدأ الجيش الروسي استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم.