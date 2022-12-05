عربي
https://sputnikarabic.ae/20221205/اليابان-تعتزم-إعدام-310-آلاف-دجاجة-وسط-تفشي-إنفلونزا-الطيور-1070849254.html
اليابان تعتزم إعدام 310 آلاف دجاجة وسط تفشي إنفلونزا الطيور
اليابان تعتزم إعدام 310 آلاف دجاجة وسط تفشي إنفلونزا الطيور
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إعدام نحو 310 آلاف دجاجة في محافظة آيتشي في وسط اليابان بسبب تفشي إنفلونزا الطيور. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T07:22+0000
2022-12-05T07:22+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104443/24/1044432446_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ac1dc82e01d0b9d4fc2aba22057f7308.jpg
وتقول السلطات المحلية إن هذا هو أول انتشار من نوعه في السنوات الـ 11 الماضية.اكتشف عمال مزرعة في آيتشي، يوم الأحد، عددا كبيرا بشكل غير عادي من الدجاج النافق. ومن بين 13 دجاجة نفقت، تم العثور على ستة إصابات بانفلونزا الطيور.وبحسب إعلام محلي، تم إعدام 34 ألف دجاجة أخرى في محافظة كاجوشيما وسط تفشي إنفلونزا الطيور.خلال الأسابيع الماضية، سجلت اليابان تفشيا لأنفلونزا الطيور في محافظات أوكاياما، وكاغاوا، ومياجي، وأوموري وأكاياما وتوتوري، وكاجوشيما، وكذلك في جزيرة هوكايدو.في المجموع، تم إعدام نحو 3.3 مليون دجاجة في البلاد منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221202/محافظة-يابانية-تعدم-نحو-120-ألف-دجاجة-بسبب-إنفلونزا-الطيور-1070753870.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104443/24/1044432446_155:0:2000:1384_1920x0_80_0_0_6206a23a67dea976b79ebc90c6326311.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن
أخبار العالم الآن

اليابان تعتزم إعدام 310 آلاف دجاجة وسط تفشي إنفلونزا الطيور

07:22 GMT 05.12.2022
© AP Photo / Bob Edmeعمال يضعون البط في صندوق مملوء بالغاز السام في مزرعة دواجن في جنوب غرب فرنسا خوفا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور
عمال يضعون البط في صندوق مملوء بالغاز السام في مزرعة دواجن في جنوب غرب فرنسا خوفا من تفشي فيروس إنفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Bob Edme
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إعدام نحو 310 آلاف دجاجة في محافظة آيتشي في وسط اليابان بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.
وتقول السلطات المحلية إن هذا هو أول انتشار من نوعه في السنوات الـ 11 الماضية.
اكتشف عمال مزرعة في آيتشي، يوم الأحد، عددا كبيرا بشكل غير عادي من الدجاج النافق. ومن بين 13 دجاجة نفقت، تم العثور على ستة إصابات بانفلونزا الطيور.
وبحسب إعلام محلي، تم إعدام 34 ألف دجاجة أخرى في محافظة كاجوشيما وسط تفشي إنفلونزا الطيور.
دجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
محافظة يابانية تعدم نحو 120 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور
2 ديسمبر, 07:48 GMT
خلال الأسابيع الماضية، سجلت اليابان تفشيا لأنفلونزا الطيور في محافظات أوكاياما، وكاغاوا، ومياجي، وأوموري وأكاياما وتوتوري، وكاجوشيما، وكذلك في جزيرة هوكايدو.
في المجموع، تم إعدام نحو 3.3 مليون دجاجة في البلاد منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала