https://sputnikarabic.ae/20221205/اليابان-تعتزم-إعدام-310-آلاف-دجاجة-وسط-تفشي-إنفلونزا-الطيور-1070849254.html
اليابان تعتزم إعدام 310 آلاف دجاجة وسط تفشي إنفلونزا الطيور
اليابان تعتزم إعدام 310 آلاف دجاجة وسط تفشي إنفلونزا الطيور
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إعدام نحو 310 آلاف دجاجة في محافظة آيتشي في وسط اليابان بسبب تفشي إنفلونزا الطيور. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T07:22+0000
2022-12-05T07:22+0000
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وتقول السلطات المحلية إن هذا هو أول انتشار من نوعه في السنوات الـ 11 الماضية.اكتشف عمال مزرعة في آيتشي، يوم الأحد، عددا كبيرا بشكل غير عادي من الدجاج النافق. ومن بين 13 دجاجة نفقت، تم العثور على ستة إصابات بانفلونزا الطيور.وبحسب إعلام محلي، تم إعدام 34 ألف دجاجة أخرى في محافظة كاجوشيما وسط تفشي إنفلونزا الطيور.خلال الأسابيع الماضية، سجلت اليابان تفشيا لأنفلونزا الطيور في محافظات أوكاياما، وكاغاوا، ومياجي، وأوموري وأكاياما وتوتوري، وكاجوشيما، وكذلك في جزيرة هوكايدو.في المجموع، تم إعدام نحو 3.3 مليون دجاجة في البلاد منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221202/محافظة-يابانية-تعدم-نحو-120-ألف-دجاجة-بسبب-إنفلونزا-الطيور-1070753870.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
اليابان تعتزم إعدام 310 آلاف دجاجة وسط تفشي إنفلونزا الطيور
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إعدام نحو 310 آلاف دجاجة في محافظة آيتشي في وسط اليابان بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.
وتقول السلطات المحلية إن هذا هو أول انتشار من نوعه في السنوات الـ 11 الماضية.
اكتشف عمال مزرعة في آيتشي، يوم الأحد، عددا كبيرا بشكل غير عادي من الدجاج النافق. ومن بين 13 دجاجة نفقت، تم العثور على ستة إصابات بانفلونزا الطيور.
وبحسب إعلام محلي، تم إعدام 34 ألف دجاجة أخرى في محافظة كاجوشيما وسط تفشي إنفلونزا الطيور
.
خلال الأسابيع الماضية، سجلت اليابان تفشيا لأنفلونزا الطيور في محافظات أوكاياما، وكاغاوا، ومياجي، وأوموري وأكاياما وتوتوري، وكاجوشيما
، وكذلك في جزيرة هوكايدو.
في المجموع، تم إعدام نحو 3.3 مليون دجاجة في البلاد منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.