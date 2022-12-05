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https://sputnikarabic.ae/20221205/بريكس-وأعضاء-جدد-محتملون-1070860626.html
"بريكس" وأعضاء جدد محتملون
"بريكس" وأعضاء جدد محتملون
في عام 2022، أبدت العديد من الدول اهتمامًا بالانضمام إلى الكتلة الاقتصادية لدول مجموعة "بريكس". من بينهم لاعبون إقليميون مهمون مثل الأرجنتين وإيران والجزائر... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T10:35+0000
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مجموعة بريكس
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انفوجرافيك
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يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" بعض البيانات المهمة التي قد تضيفها مجموعة "بريكس" بعد انضمام دول أعضاء جديدة. في 27 يونيو/ حزيران، طلبت جمهورية إيران الإسلامية الانضمام إلى الكتلة. تلتها الأرجنتين، التي تقدمت بطلب للعضوية خلال منتدى نظمته مجموعة بريكس في 8 سبتمبر/ أيلول.وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، انضمت الجزائر إلى الأخيرتين وقدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى المجموعة. من ناحية أخرى، نيجيريا مستعدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس". فيما أبدت السعودية أيضًا اهتمامًا بالانضمام إلى المجموعة. وكانت الصين قد طرحت، في مايو/ أيار الماضي، فكرة دمج أعضاء جدد في "بريكس".
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مجموعة بريكس, وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
مجموعة بريكس, وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

"بريكس" وأعضاء جدد محتملون

10:35 GMT 05.12.2022
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في عام 2022، أبدت العديد من الدول اهتمامًا بالانضمام إلى الكتلة الاقتصادية لدول مجموعة "بريكس". من بينهم لاعبون إقليميون مهمون مثل الأرجنتين وإيران والجزائر. تتكون المجموعة الآن من خمس دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تهدف إلى تطوير الحوار والتعاون المتعدد الأطراف.
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" بعض البيانات المهمة التي قد تضيفها مجموعة "بريكس" بعد انضمام دول أعضاء جديدة.
في 27 يونيو/ حزيران، طلبت جمهورية إيران الإسلامية الانضمام إلى الكتلة. تلتها الأرجنتين، التي تقدمت بطلب للعضوية خلال منتدى نظمته مجموعة بريكس في 8 سبتمبر/ أيلول.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، انضمت الجزائر إلى الأخيرتين وقدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى المجموعة.
من ناحية أخرى، نيجيريا مستعدة للانضمام إلى مجموعة "بريكس". فيما أبدت السعودية أيضًا اهتمامًا بالانضمام إلى المجموعة. وكانت الصين قد طرحت، في مايو/ أيار الماضي، فكرة دمج أعضاء جدد في "بريكس".
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