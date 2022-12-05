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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221205/بوتين-يتفقد-مكان-العمل-الإرهابي-في-جسر-القرم-ويعبره-بسيارته--1070874456.html
بوتين يتفقد مكان العمل الإرهابي في جسر القرم ويعبره بسيارته... فيديو
بوتين يتفقد مكان العمل الإرهابي في جسر القرم ويعبره بسيارته... فيديو
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، جسر القرم وتفقد أعمال الترميم في المنطقة التي تعرضت لعمل إرهابي، وعبر الجسر على متن سيارته. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T14:17+0000
2022-12-05T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
نادي الفيديو
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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار جسر القرم، صباح اليوم الإثنين، وأكد على أهمية الطريق البري الذي يربط شبه جزيرة القرم ببقية أنحاء روسيا الاتحادية وسط التهديدات المستمرة من كييف.وقال بيسكوف: "قدم خوسنولين لبوتين شرحا عن كيفية سير أعمال ترميم الطريق، وعدد الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال، وطبيعة الأعمال المستمرة".وأضاف بيسكوف: "أجرى بوتين أيضا محادثة قصيرة مع العمال الذين يقومون بترميم الجسر. وعلى خلفية التهديدات المستمرة التي تم الإعراب عنها رسميا من كييف بشأن هجمات جديدة محتملة ضد جسر القرم والبنية التحتية ذات الصلة، أكد بوتين على أهمية الطريق البري الذي يربط شبه جزيرة القرم مع بقية روسيا".
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

بوتين يتفقد مكان العمل الإرهابي في جسر القرم ويعبره بسيارته... فيديو

14:17 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 14:56 GMT 05.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يقود سيارة "أوروس" على مسار "تافريدا" الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020
بوتين يقود سيارة أوروس على مسار تافريدا الجديد على جسر القرم، روسيا 27 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، جسر القرم وتفقد أعمال الترميم في المنطقة التي تعرضت لعمل إرهابي، وعبر الجسر على متن سيارته.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار جسر القرم، صباح اليوم الإثنين، وأكد على أهمية الطريق البري الذي يربط شبه جزيرة القرم ببقية أنحاء روسيا الاتحادية وسط التهديدات المستمرة من كييف.

وقاد بوتين سيارة عبر جسر القرم، برفقة نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين، سالكا الطريق الذي تم إصلاحه بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "قدم خوسنولين لبوتين شرحا عن كيفية سير أعمال ترميم الطريق، وعدد الأشخاص الذين شاركوا في الأعمال، وطبيعة الأعمال المستمرة".
وأضاف بيسكوف: "أجرى بوتين أيضا محادثة قصيرة مع العمال الذين يقومون بترميم الجسر. وعلى خلفية التهديدات المستمرة التي تم الإعراب عنها رسميا من كييف بشأن هجمات جديدة محتملة ضد جسر القرم والبنية التحتية ذات الصلة، أكد بوتين على أهمية الطريق البري الذي يربط شبه جزيرة القرم مع بقية روسيا".
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