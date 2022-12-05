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https://sputnikarabic.ae/20221205/تقرير-يكشف-استهلاك-أمريكا-لمخزوناتها-من-صواريخ-جافلين-وستينغر-لعدة-سنوات-في-أوكرانيا-1070869357.html
تقرير يكشف استهلاك أمريكا لمخزوناتها من صواريخ "جافلين" و"ستينغر" لعدة سنوات في أوكرانيا
تقرير يكشف استهلاك أمريكا لمخزوناتها من صواريخ "جافلين" و"ستينغر" لعدة سنوات في أوكرانيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة استهلكت بسبب الحرب في أوكرانيا مخزوناتها من منظومة "ستينغر" وصواريخ "جافلين" المصممة لعدة سنوات مقبلة. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T13:23+0000
2022-12-05T13:23+0000
رصد عسكري
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وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة National Review، نقلا عن المدير العام لشركة "Raytheon" للصناعات العسكرية، غريغ هييس، قوله: "تنحصر القضية في أنه تم في الأشهر الأولى من النزاع استهلاك الكثير من احتياطاتنا. لقد استخدمنا ما يعادل إنتاج 13 سنة من أنظمة "ستينغر" وما يعادل إنتاج 5 سنوات من "جافلين".وأضاف هييس: "لذا فإن السؤال هو، كيف سنقوم بإعادة الإمداد وإعادة تخزين المخزونات".كما نقل عن وزيرة الجيش الأمريكي، كريستينا وورموث، خلال منتدى "Reagan National Defense" الدفاعي قولها إن البنتاغون وقع العديد من العقود بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار لتجديد الذخيرة المستنفدة بسبب دعم أوكرانيا.وتأتي جهود البنتاغون لتعزيز إنتاج الأنظمة التي استنزفتها الحرب في أوكرانيا وسط مستوى من عدم اليقين بشأن الدرجة التي ستستمر بها واشنطن في إرسال المساعدات إلى كييف عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، حيث أعربت شريحة متنامية، وإن كانت صغيرة، من المشرعين الجمهوريين عن دعمها لقطع المساعدات عن الحكومة الأوكرانية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

تقرير يكشف استهلاك أمريكا لمخزوناتها من صواريخ "جافلين" و"ستينغر" لعدة سنوات في أوكرانيا

13:23 GMT 05.12.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015 منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الولايات المتحدة استهلكت بسبب الحرب في أوكرانيا مخزوناتها من منظومة "ستينغر" وصواريخ "جافلين" المصممة لعدة سنوات مقبلة.
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة National Review، نقلا عن المدير العام لشركة "Raytheon" للصناعات العسكرية، غريغ هييس، قوله: "تنحصر القضية في أنه تم في الأشهر الأولى من النزاع استهلاك الكثير من احتياطاتنا. لقد استخدمنا ما يعادل إنتاج 13 سنة من أنظمة "ستينغر" وما يعادل إنتاج 5 سنوات من "جافلين".
وأضاف هييس: "لذا فإن السؤال هو، كيف سنقوم بإعادة الإمداد وإعادة تخزين المخزونات".

وبحسب المجلة، فإنه اعتبارا من مايو/أيار، أرسلت واشنطن 5500 من "جافلين" و1400 "ستينغر" إلى أوكرانيا. وحظيت شركة Raytheon بعقد قيمته 624 مليون دولار مع الجيش في ذلك الشهر لإعادة ملء مخزونات "ستينغر" الأمريكية.

كما نقل عن وزيرة الجيش الأمريكي، كريستينا وورموث، خلال منتدى "Reagan National Defense" الدفاعي قولها إن البنتاغون وقع العديد من العقود بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار لتجديد الذخيرة المستنفدة بسبب دعم أوكرانيا.
وتأتي جهود البنتاغون لتعزيز إنتاج الأنظمة التي استنزفتها الحرب في أوكرانيا وسط مستوى من عدم اليقين بشأن الدرجة التي ستستمر بها واشنطن في إرسال المساعدات إلى كييف عندما يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، حيث أعربت شريحة متنامية، وإن كانت صغيرة، من المشرعين الجمهوريين عن دعمها لقطع المساعدات عن الحكومة الأوكرانية.
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