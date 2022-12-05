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https://sputnikarabic.ae/20221205/حزب-العمال-البريطاني-يتعهد-بإلغاء-مجلس-اللوردات-1070865848.html
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء مجلس اللوردات
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء مجلس اللوردات
تعهد حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الاثنين، بإلغاء مجلس اللوردات غير المنتخب "والذي لا يمكن الدفاع عنه" في إطار تعديل دستوري لإعادة توزيع النمو الاقتصاد... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T12:15+0000
2022-12-05T12:15+0000
بريطانيا
مجلس اللوردات
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يبدو أن حزب العمال يستعد لتولي السلطة في الانتخابات القادمة، المقررة في يناير/ كانون الثاني 2025، حيث يحرز تقدما على حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي بعد فترة من الاضطراب على المستوى السياسي والاقتصادي، بحسب "فرانس برس".يصور مخطط الحزب للإصلاح الذي صاغه رئيس الوزراء السابق غوردون براون تفويضا جديدا للسلطة في بعض المناطق في المملكة المتحدة والدول بما في ذلك اسكتلندا حيث تضغط الحكومة القومية لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.اقترح براون الذي قاد حملة ناجحة عام 2014 من أجل بقاء زملائه الأسكتلنديين في المملكة المتحدة، مزيدا من التفويض في السلطة مع إشراك برلمان إدنبره في الاتفاقيات الدولية التي تشمل مناطق اسكتلندية.وفي خطاب موجّه للجمهور في ليدز شمالي إنجلترا، قال ستارمر: "فشل النمو الاقتصادي خلال الأعوام الماضية" تحت حكم المحافظين كان سببه بشكل جزئي إخفاق المملكة المتحدة ككل في نمو القوة، بالاعتماد بشكل كبير على لندن وجنوب شرق إنجلترا.
https://sputnikarabic.ae/20220524/روسيا-تمنع-154-عضوا-من-مجلس-اللوردات-البريطاني-من-دخول-البلاد-1062660545.html
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بريطانيا, مجلس اللوردات
بريطانيا, مجلس اللوردات

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء مجلس اللوردات

12:15 GMT 05.12.2022
© Kirsty O'Connor/Poolزعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وجوردون براون بيبر في حفل إعلان تشارلز الثالث في قصر سانت جيمس في لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022
زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وجوردون براون بيبر في حفل إعلان تشارلز الثالث في قصر سانت جيمس في لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Kirsty O'Connor/Pool
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تعهد حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الاثنين، بإلغاء مجلس اللوردات غير المنتخب "والذي لا يمكن الدفاع عنه" في إطار تعديل دستوري لإعادة توزيع النمو الاقتصاد بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يبدو أن حزب العمال يستعد لتولي السلطة في الانتخابات القادمة، المقررة في يناير/ كانون الثاني 2025، حيث يحرز تقدما على حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي بعد فترة من الاضطراب على المستوى السياسي والاقتصادي، بحسب "فرانس برس".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
روسيا تمنع 154 عضوا من مجلس اللوردات البريطاني من دخول البلاد
24 مايو, 14:32 GMT
يصور مخطط الحزب للإصلاح الذي صاغه رئيس الوزراء السابق غوردون براون تفويضا جديدا للسلطة في بعض المناطق في المملكة المتحدة والدول بما في ذلك اسكتلندا حيث تضغط الحكومة القومية لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
اقترح براون الذي قاد حملة ناجحة عام 2014 من أجل بقاء زملائه الأسكتلنديين في المملكة المتحدة، مزيدا من التفويض في السلطة مع إشراك برلمان إدنبره في الاتفاقيات الدولية التي تشمل مناطق اسكتلندية.
وفي خطاب موجّه للجمهور في ليدز شمالي إنجلترا، قال ستارمر: "فشل النمو الاقتصادي خلال الأعوام الماضية" تحت حكم المحافظين كان سببه بشكل جزئي إخفاق المملكة المتحدة ككل في نمو القوة، بالاعتماد بشكل كبير على لندن وجنوب شرق إنجلترا.
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