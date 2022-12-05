عربي
https://sputnikarabic.ae/20221205/حكومة-الوحدة-الليبية-تعلن-رفع-حالة-القوة-القاهرة-عن-عمليات-استكشاف-الغاز-والنفط-1070880433.html
حكومة الوحدة الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف الغاز والنفط
حكومة الوحدة الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف الغاز والنفط
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T16:44+0000
2022-12-05T16:44+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
سوق النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101520/61/1015206144_0:87:2048:1239_1920x0_80_0_0_8c4a7af7469a19c05acab668fde83f93.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وقالت حكومة الوحدة الليبية في بيان: "تعلن حكومة الوحدة الوطنية للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، وترحب بها لاستئناف أعمالها في ليبيا".وأضاف البيان: "كما تؤكد الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".وكانت ليبيا قد أعلنت، في تموز/ يوليو الماضي، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف تصدير النفط بعد إعلان الدبيبة إقالة مجلس الإدارة السابق للمؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، واستبداله بإدارة بن قدارة.
https://sputnikarabic.ae/20220721/المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تعلن-استئناف-الإنتاج-بعدة-حقول-1065363191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101520/61/1015206144_259:0:2048:1342_1920x0_80_0_0_78b2427827a44b90358cfd35a9277637.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط

حكومة الوحدة الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف الغاز والنفط

16:44 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورحقل نفطي
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Sergey Subbotin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت حكومة الوحدة الليبية في بيان: "تعلن حكومة الوحدة الوطنية للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، وترحب بها لاستئناف أعمالها في ليبيا".
وأضاف البيان: "كما تؤكد الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن استئناف الإنتاج بعدة حقول
21 يوليو, 03:05 GMT
وكانت ليبيا قد أعلنت، في تموز/ يوليو الماضي، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف تصدير النفط بعد إعلان الدبيبة إقالة مجلس الإدارة السابق للمؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، واستبداله بإدارة بن قدارة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала