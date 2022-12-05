https://sputnikarabic.ae/20221205/حكومة-الوحدة-الليبية-تعلن-رفع-حالة-القوة-القاهرة-عن-عمليات-استكشاف-الغاز-والنفط-1070880433.html
حكومة الوحدة الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف الغاز والنفط
حكومة الوحدة الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف الغاز والنفط
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T16:44+0000
2022-12-05T16:44+0000
2022-12-05T16:44+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
سوق النفط
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت حكومة الوحدة الليبية في بيان: "تعلن حكومة الوحدة الوطنية للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، وترحب بها لاستئناف أعمالها في ليبيا".وأضاف البيان: "كما تؤكد الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".وكانت ليبيا قد أعلنت، في تموز/ يوليو الماضي، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف تصدير النفط بعد إعلان الدبيبة إقالة مجلس الإدارة السابق للمؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، واستبداله بإدارة بن قدارة.
https://sputnikarabic.ae/20220721/المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-تعلن-استئناف-الإنتاج-بعدة-حقول-1065363191.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط
حكومة الوحدة الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف الغاز والنفط
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت حكومة الوحدة الليبية في بيان: "تعلن حكومة الوحدة الوطنية
للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز والتي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بدولة ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة من طرف المؤسسة، وترحب بها لاستئناف أعمالها في ليبيا".
وأضاف البيان: "كما تؤكد الحكومة استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للشركات لمباشرة استئناف كل عملياتها ومساعدتها في تسهيل العودة وتوفير بيئة عمل آمنة".
وكانت ليبيا قد أعلنت، في تموز/ يوليو الماضي، رفع حالة القوة القاهرة واستئناف تصدير النفط
بعد إعلان الدبيبة إقالة مجلس الإدارة السابق للمؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله، واستبداله بإدارة بن قدارة.