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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221205/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-الجمهورية-بالقصف-34-مرة-خلال-24-ساعة-1070850443.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف أراضي الجمهورية بالقصف 34 مرة خلال 24 ساعة
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف أراضي الجمهورية بالقصف 34 مرة خلال 24 ساعة
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 34 مرة،... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T08:20+0000
2022-12-05T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب، في بيان عبر "تلغرام": "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 34 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور دونيتسك، استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز غراد، والمدفعية عيار 155 و152 مليمترا، وعلى محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية المدفعية عيار 155 و152 و122 مليمترا.وتعرضت 11 منطقة سكنية تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية للقصف، بما فيها العاصمة دونيتسك.يشار إلى أنه، في اليوم السابق، تم تسجيل 31 حالة قصف لأراضي الجمهورية، من جانب القوات الأوكرانية.
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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف أراضي الجمهورية بالقصف 34 مرة خلال 24 ساعة

08:20 GMT 05.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 34 مرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ حيث أطلقت أكثر من 150 قذيفة.
وقال المكتب، في بيان عبر "تلغرام": "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 34 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور دونيتسك، استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز غراد، والمدفعية عيار 155 و152 مليمترا، وعلى محور ياسينوفاتايا استخدمت القوات الأوكرانية المدفعية عيار 155 و152 و122 مليمترا.
وتعرضت 11 منطقة سكنية تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية للقصف، بما فيها العاصمة دونيتسك.

يشار إلى أنه، في اليوم السابق، تم تسجيل 31 حالة قصف لأراضي الجمهورية، من جانب القوات الأوكرانية.
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