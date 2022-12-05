https://sputnikarabic.ae/20221205/علماء-الروس-يبتكرون-طريقة-غير-مكلفة-للتحقق-من-جودة-الأدوية---1070867847.html

العلماء الروس يبتكرون طريقة غير مكلفة للتحقق من جودة الأدوية

العلماء الروس يبتكرون طريقة غير مكلفة للتحقق من جودة الأدوية

اكتشف علماء من جامعة ساراتوف الروسية كيفية صنع مواد للتحقق من الأدوية التي تمنع تجلط الدم على أساس الهيبارين، وذلك من أجل الكشف الفعال عن التغيرات في أجزاء... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T12:50+0000

2022-12-05T12:50+0000

2022-12-05T12:56+0000

روسيا

مجتمع

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ونشرت مجلة Computational and Theoretical Chemistry نتائج الدراسة التي أشارت إلى أن الهيبارين هو عديد السكاريد الطبيعي من أصل حيواني يستخدم على نطاق واسع في الممارسة السريرية كدواء مضاد للتخثر والذي يوصف للمرضى المعرضين لخطر تجلط الدم.وهذه المادة عبارة عن كتلة ذات بنية معقدة ومتغيرة موجودة في الأجزاء الهيكلية لسلسلة البوليمر، يمكن أن تحدث تغييرات وتؤثر بشكل كبير على الدور البيولوجي بأكمله وبالتالي تقلل من فعالية الأدوية وتسبب ضررًا للصحة.في عام 2008، تسبب عقار يعتمد على الهيبارين مع خليط من نظير مماثل هيكليًا لهذه المادة في وفاة 80 شخصًا في الولايات المتحدة. وبعد هذه الحادثة أدخلت شركات الأدوية أساليب فعالة ولكنها كثيفة العمالة ومكلفة للتحليل الروتيني للهيبارين وقد أدى هذا إلى تعقيد عملية إصدار شهادات جودة الأدوية بشكل كبير. واكتشف العلماء من جامعة ولاية ساراتوف الوطنية للبحوث كيفية استخدام الكمبيوتر في التحليل الروتيني للهيبارين باستخدام طريقة غير مكلفة ومتاحة على نطاق واسع للتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء.وبحسب رأيهم، فإن استبدال طرق الاختبار التجريبية التي تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفا سيقلل بشكل كبير من استهلاك الكواشف ومدة التحليل وسيساعد في حل مشكلة مراقبة الجودة التحليلية للهيبارين والمستحضرات التي تعتمد عليها.وأجرى الباحثون حسابًا نظريًا لأطياف شظايا السكاريد الفردية للهيبارين في منطقة الأشعة تحت الحمراء من الطيف باستخدام طرق كيمياء الكم وأسسوا العلاقة بين هيكل الهيبارين وخصائصه.وتستغرق كل الإجراءات من 5 إلى 10 دقائق ولا تتطلب تفسيرًا معقدًا للنتائج.

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