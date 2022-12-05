https://sputnikarabic.ae/20221205/قائد-القوات-الروسية-في-سوريا-يبحث-مع-قسد-سبل-ردع-العملية-العسكرية-التركية-1070875802.html

قائد القوات الروسية في سوريا يبحث مع "قسد" سبل ردع العملية العسكرية التركية

قائد القوات الروسية في سوريا يبحث مع "قسد" سبل ردع العملية العسكرية التركية

أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن قائد القوات الروسية في سوريا، الفريق ألكسندر تشايكو، أجرى محادثات هي الثانية من نوعها خلال الأيام... 05.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-05T14:34+0000

2022-12-05T14:34+0000

2022-12-05T14:34+0000

أخبار سوريا اليوم

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وتابع المراسل أن قائد القوات الروسية وصل، ظهر الاثنين، إلى القاعدة الروسية ضمن مطار مدينة القامشلي الدولي في محافظة الحسكة، قادماً من قاعدة حميميم في اللاذقية للقاء قيادات من قوات "قسد" وعلى رأسهم مظلوم عبدي في جولة ثانية من المباحثات، بهدف بحث تطورات الشمال والشرق السوري والتهديدات التركية المستمرة بشنّ عملية عسكرية جديدة ضد مواقع قوات "قسد" في أرياف محافظات حلب والرقة والحسكة.أوضحت المصادر أن الحكومة التركية تطالب بنشر كامل للقوات السورية العسكرية ومؤسساتها المدنية في المناطق الحدودية مع تركيا لوقف إطلاق العملية العسكرية التي تهدد بها منذ أسابيع، بدلاً لجميع تشكيلات قوات "قسد" المدنية والعسكرية منها، رافضة أي انتشار شكلي للقوات السورية في هذه المناطق كشرط لوقف التهديد بشن عملية عسكرية جديدة.يشار إلى أن الفريق تشايكو زار نهاية الشهر الماضي مدينتي القامشلي والحسكة والتقى قائد "قسد"، مظلوم عبدي، وبحث معه التهديدات التركية بشأن شنّ عملية برية وسبل اتخاذ إجراءات تمنع وقوع العملية، فيما أعاد تشايكو "طرح فكرة انتشار الفيلق الخامس التابع للجيش العربي السوري على امتداد الشريط الحدودي وبعمق 30 كلم" وهو الذي ما زالت ترفضه "قسد".وتابعت المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خلال الأيام الماضية إعادة تصحيح موقفها (إذا صح التوصيف) والميول إلى طرف "قسد" نوعاً ما، مع التأكيد على الحقوق التركية في الدفاع عن نفسها، ما جعل قوات "قسد" تتراجع عن الحالة الإيجابية التي أبدتها، خصوصا بعد عودة الدوريات المشتركة مع ما يسمى قوات "التحالف الدولي".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أنّ عملية "المخلب - السيف" ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني" ووحدات "حماية الشعب" الكردية في العراق وسوريا، على ألا تقتصر على الضربات الجوية.

https://sputnikarabic.ae/20220428/محافظ-الحسكة-لـسبوتنيك-سيتم-فك-الحصار-المفروض-على-مدينتي-الحسكة-والقامشلي-خلال-الساعات-القادمة-1061703997.html

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