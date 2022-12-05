https://sputnikarabic.ae/20221205/كرواتيا-تتأهل-للدور-ربع-النهائي-في-كأس-العالم-2022-بفوزها-على-اليابان-بركلات-الترجيح-1070884876.html
كرواتيا تتأهل للدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بفوزها على اليابان بركلات الترجيح
كرواتيا تتأهل للدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بفوزها على اليابان بركلات الترجيح
تأهل المنتخب الكرواتي لكرة القدم على حساب نظيره الياباني إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما حقق فوزا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل... 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T18:48+0000
2022-12-05T18:48+0000
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تقدم المنتخب الياباني عن طريق اللاعب ميدا في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وفي الشوط الثاني نجح منتخب كرواتيا، في إدراك التعادل في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.وحاول المنتخبان خطف هدف الفوز لكن لم ينجحا في تحقيق ذلك حتى انتهى الشوطين بالتعادل الإيجابي واتجهت المواجهة للأشواط الإضافية.وبقيت النتيجة على حالها في الأشواط الإضافية حتى اتجهت المواجهة لركلات الترجيح.وحقق منتخب كرواتيا الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، ليتأهل وينتظر الفائز من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية المقررة مساء اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20221201/اليابان-تصفع-ألمانيا-مجددا-وتصطحب-إسبانيا-إلى-دور-الـ16-في-مجموعة-مجنونة-1070748787.html
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أخبار العالم الآن
كرواتيا تتأهل للدور ربع النهائي في كأس العالم 2022 بفوزها على اليابان بركلات الترجيح
18:48 GMT 05.12.2022 (تم التحديث: 18:49 GMT 05.12.2022) تابعنا عبر
تأهل المنتخب الكرواتي لكرة القدم على حساب نظيره الياباني إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما حقق فوزا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تقدم المنتخب الياباني عن طريق اللاعب ميدا في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، وفي الشوط الثاني نجح منتخب كرواتيا، في إدراك التعادل في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.
وحاول المنتخبان خطف هدف الفوز لكن لم ينجحا في تحقيق ذلك حتى انتهى الشوطين بالتعادل الإيجابي واتجهت المواجهة للأشواط الإضافية.
وبقيت النتيجة على حالها في الأشواط الإضافية حتى اتجهت المواجهة لركلات الترجيح.
وحقق منتخب كرواتيا الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 1، ليتأهل وينتظر الفائز من مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية المقررة مساء اليوم.