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الدفاع الصينية: الولايات المتحدة تقلل من عتبة استخدام الأسلحة النووية
الدفاع الصينية: الولايات المتحدة تقلل من عتبة استخدام الأسلحة النووية
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كافاي، أن تحديث الثالوث النووي الذي أجرته الولايات المتحدة يقلل من عتبة استخدام الأسلحة النووية. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T06:50+0000
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العالم
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وقال كافاي خلال مؤتمره الصحفي "تواصل الولايات المتحدة التي تمتلك إحدى أكبر الترسانات النووية في العالم تحديث الثالوث النووي وتطور بنشاط خططا لوضع الأسلحة النووية التكتيكية على جهوزية تامة".وأضاف تان كافاي أن الولايات المتحدة نشرت أيضًا أسلحة نووية من خلال الشراكات الثلاثية في مجال الأمن بينها وبين بريطانيا وأستراليا.وأكد على أن أمريكا يجب أن تحلل وتفكر بعمق في سياستها النووية الخاصة بها، مضيفًا أن الصين تدعم قواتها النووية الخاصة بـ"الحد الأدنى اللازم لضمان الأمن القومي".
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العالم
العالم

الدفاع الصينية: الولايات المتحدة تقلل من عتبة استخدام الأسلحة النووية

06:50 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 06.12.2022)
© Photo / Netsonوزارة الدفاع الصينية
وزارة الدفاع الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© Photo / Netson
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كافاي، أن تحديث الثالوث النووي الذي أجرته الولايات المتحدة يقلل من عتبة استخدام الأسلحة النووية.
وقال كافاي خلال مؤتمره الصحفي "تواصل الولايات المتحدة التي تمتلك إحدى أكبر الترسانات النووية في العالم تحديث الثالوث النووي وتطور بنشاط خططا لوضع الأسلحة النووية التكتيكية على جهوزية تامة".
وأضاف تان كافاي أن الولايات المتحدة نشرت أيضًا أسلحة نووية من خلال الشراكات الثلاثية في مجال الأمن بينها وبين بريطانيا وأستراليا.
وأكد على أن أمريكا يجب أن تحلل وتفكر بعمق في سياستها النووية الخاصة بها، مضيفًا أن الصين تدعم قواتها النووية الخاصة بـ"الحد الأدنى اللازم لضمان الأمن القومي".
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