https://sputnikarabic.ae/20221206/المشري-يرد-على-الدبيبة-من-جاء-بالانتخابات-يخرج-بالانتخابات-1070905174.html

المشري يرد على الدبيبة: من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات

المشري يرد على الدبيبة: من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن "من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات". 06.12.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار ليبيا اليوم

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ورد المشري على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الذي يصر على رفض أي توجهات غير الانتخابات لتغيير السلطة التنفيذية، قائلا: "من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي".وفي وقت سابق، قال الدبيبة، خلال كلمته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا، إنه "لا طريق أمام الليبيين سوى السير نحو وضع دستور يرضى به الجميع، والتوجه إلى انتخابات عامة".وأضاف الدبيبة، "ليس لدينا خط إلا أن نقيم دستورا مهما احتاج الأمر من سنوات، يوافق عليه كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا"، متابعا: "ندير دستور ونمشي إلى الانتخابات ونرضى بأي ليبي ينتخب من أي منطقة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم