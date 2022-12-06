https://sputnikarabic.ae/20221206/خبير-يريدون-إخراج-السويداء-من-سوريا-1070915252.html
خبير: يريدون إخراج السويداء من سوريا
خبير: يريدون إخراج السويداء من سوريا
نناقش في هذه الحلقة: الأمم المتحدة تطالب بإنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا، سوريون يحرقون مبنى محافظة السويداء احتجاجا على الوضع المعيشي، الأمم المتحدة ترحب... 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T14:28+0000
2022-12-06T14:28+0000
2022-12-06T14:28+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: يريدون إخراج السويداء من سوريا
خبير: يريدون إخراج السويداء من سوريا
أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، أن "مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية، بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة وقاموا بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى لإصابة عنصر وعدد من المواطنين المتواجدين في المكان، ثم دخلوا المبنى بقوة السلاح وقاموا بتكسير أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير من محتويات المبنى بما فيها الوثائق الرسمية وإضرام النار بالمبنى وبالسيارات الموجودة بالقرب منه".حول هذا الموضوع، قال مدير وكالة "الآن" الإعلامية، علاء الجاسم، لـ"بلا قيود":خبير سوداني: ملف العدالة القضائية قنبلة موقوتة في طريق هذا الاتفاقوقّعت قوى مدنية سودانية مع مجلس السيادة السوداني على اتّفاق يؤسّس لفترة انتقالية جديدة في البلاد مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس وزراء انتقالي، فهل تصل الأزمة السياسية في السودان إلى نهايتها بعد التوقيع على "الاتفاق الإطاري"؟.حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلّل السّياسي السّوداني، الأستاذ خالد الفكّي لبرنامج "بلا قيود":وأشار الفكي إلى أنّ "هذا الاتفاق في مواجهة قنبلة موقوتة تتمثل في ملف العدالة القضائية والانتقالية، لأنّه ربما هناك قضايا تلاحق بعض شاغلي المناصب الدستورية منذ ثورة ديسمبر والانقلاب على عمر البشير، وحتى اللحظة هذا الملف خطير وحساس جدّا".التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: يريدون إخراج السويداء من سوريا
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نناقش في هذه الحلقة: الأمم المتحدة تطالب بإنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا، سوريون يحرقون مبنى محافظة السويداء احتجاجا على الوضع المعيشي، الأمم المتحدة ترحب بتوقيع اتفاق يمهد لمرحلة انتقالية جديدة في السودان، هنغاريا تدعم فرنسا بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا، بوتين يوقّع حزمة من القوانين تحظر الدعاية للمثلية في بلاده، مونديال قطر 2022.
أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، أن "مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية، بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة وقاموا بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى لإصابة عنصر وعدد من المواطنين المتواجدين في المكان، ثم دخلوا المبنى بقوة السلاح وقاموا بتكسير أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير من محتويات المبنى بما فيها الوثائق الرسمية وإضرام النار بالمبنى وبالسيارات الموجودة بالقرب منه".
حول هذا الموضوع، قال مدير وكالة "الآن" الإعلامية، علاء الجاسم، لـ"بلا قيود":
"هؤلاء مجموعة من الخارجين عن القانون، حاولوا خلق حالة فوضى في السويداء، لإخراج السويداء من سوريا، بتحريض من جنبلاط، الجنبلاطيون في الداخل السوري يستغلون الأزمة، وهذا لا علاقة له بشرفاء السويداء، لماذا لا ينتفض أتباعه على الوضع المعيشي في لبنان؟ هل يعيشون أفضل من السوريين؟ علما أن لبنان لم يتعرض لواحد بالمئة مما تتعرضت له سوريا، الجميع في وضع اقتصادي ومعيشي سيء، ونحن لا نخشى إبداء الرأي أو انتقاد لأداء الحكومة، لكن الحقوق لا تؤخذ بقتل الشرطة، وترهيب الناس، وحرق الممتلكات العامة، ومن العوامل المؤثرة بما شهدناه، أن السويداء قريبة من الأردن، والحدود، وقاعدة التنف، وأيضا ما يحدث في الشمال".
خبير سوداني: ملف العدالة القضائية قنبلة موقوتة في طريق هذا الاتفاق
وقّعت قوى مدنية سودانية مع مجلس السيادة السوداني على اتّفاق يؤسّس لفترة انتقالية جديدة في البلاد مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس وزراء انتقالي، فهل تصل الأزمة السياسية في السودان إلى نهايتها بعد التوقيع على "الاتفاق الإطاري"؟.
حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلّل السّياسي السّوداني، الأستاذ خالد الفكّي لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ هذا الاتفاق يمثّل الخطوة الأولى لمحاولة وضع بناء الدولة المدنية في السودان من خلال موافقة المكوّن العسكري على الخروج من المشهد السّياسي والالتزام بأن يكون ممثّلا في هرم الأجهزة العسكرية والأمنية، وأن يترك الأجهزة السّيادية والتشريعية والتنفيذية للمكوّن المدني، وبالتالي أعتقد أنّ التّحدي الأكبر اليوم الذي سيواجه هذا الاتفاق هو قدرة الموقّعين على إنزاله على أرض الواقع، وجعل هذا الأمر ممكنا وتنفيذ بنوده دون أي محاولات للتفكيك السياسي المضاد لنسف هذا الاتفاق، وأيضا هناك تحدّي أكبر يتمثل في إخلاص النوايا من خلال المكوّن العسكري ورغبته الجادّة في التّخلي عن المشهد السّياسي لصالح القوى المدنية، وأيضا بعض الألغام الّتي وضعت في طريقه والتي تتمثل في القضايا الشائكة والعالقة المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري".
وأشار الفكي إلى أنّ "هذا الاتفاق في مواجهة قنبلة موقوتة تتمثل في ملف العدالة القضائية والانتقالية، لأنّه ربما هناك قضايا تلاحق بعض شاغلي المناصب الدستورية منذ ثورة ديسمبر والانقلاب على عمر البشير، وحتى اللحظة هذا الملف خطير وحساس جدّا".
التفاصيل في الملف الصوتي...