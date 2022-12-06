https://sputnikarabic.ae/20221206/خبير-يريدون-إخراج-السويداء-من-سوريا-1070915252.html

خبير: يريدون إخراج السويداء من سوريا

خبير: يريدون إخراج السويداء من سوريا

نناقش في هذه الحلقة: الأمم المتحدة تطالب بإنشاء محكمة دولية بشأن أوكرانيا، سوريون يحرقون مبنى محافظة السويداء احتجاجا على الوضع المعيشي، الأمم المتحدة ترحب... 06.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-06T14:28+0000

2022-12-06T14:28+0000

2022-12-06T14:28+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: يريدون إخراج السويداء من سوريا خبير: يريدون إخراج السويداء من سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، أن "مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية، بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء توجهوا بعد ذلك إلى مبنى المحافظة وقاموا بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى لإصابة عنصر وعدد من المواطنين المتواجدين في المكان، ثم دخلوا المبنى بقوة السلاح وقاموا بتكسير أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير من محتويات المبنى بما فيها الوثائق الرسمية وإضرام النار بالمبنى وبالسيارات الموجودة بالقرب منه".حول هذا الموضوع، قال مدير وكالة "الآن" الإعلامية، علاء الجاسم، لـ"بلا قيود":خبير سوداني: ملف العدالة القضائية قنبلة موقوتة في طريق هذا الاتفاقوقّعت قوى مدنية سودانية مع مجلس السيادة السوداني على اتّفاق يؤسّس لفترة انتقالية جديدة في البلاد مدتها 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس وزراء انتقالي، فهل تصل الأزمة السياسية في السودان إلى نهايتها بعد التوقيع على "الاتفاق الإطاري"؟.حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلّل السّياسي السّوداني، الأستاذ خالد الفكّي لبرنامج "بلا قيود":وأشار الفكي إلى أنّ "هذا الاتفاق في مواجهة قنبلة موقوتة تتمثل في ملف العدالة القضائية والانتقالية، لأنّه ربما هناك قضايا تلاحق بعض شاغلي المناصب الدستورية منذ ثورة ديسمبر والانقلاب على عمر البشير، وحتى اللحظة هذا الملف خطير وحساس جدّا".التفاصيل في الملف الصوتي...

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