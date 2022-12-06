https://sputnikarabic.ae/20221206/ماكرون-يواجه-مخاوف-بلاده-من-الهجرة-غير-الشرعية-بقانون-جديد-1070920241.html
ماكرون يواجه مخاوف بلاده من الهجرة غير الشرعية بقانون جديد
ماكرون يواجه مخاوف بلاده من الهجرة غير الشرعية بقانون جديد
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محاولة ثانية لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تحت ضغط شديد من خصومه في اليمين المتطرف. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T17:13+0000
2022-12-06T17:13+0000
2022-12-06T17:13+0000
أخبار فرنسا
مهاجر غير شرعي
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فقد كشفت حكومة ماكرون الوسطية الخطوط العريضة لمسودة قانون الهجرة الجديد اليوم الثلاثاء، والذي سيناقش رسميا في البرلمان في مطلع عام 2023، بحسب "فرانس برس".يأتي هذا بعد 4 سنوات من قانون عام 2018 ذو الأهداف المماثلة، والذي تم تمريره خلال الولاية الأولى من حكم ماكرون والذي كان يهدف أيضا لإبعاد التوتر عن قضية سياسية متفجرة.قال جيرالد دارمانين وزير الداخلية المتشدد في حكومة ماكرون لراديو فرانس إنفو اليوم الثلاثاء عن الاقتراح الجديد: "الأمر يتعلق بدمج أفضل وطرد أفضل".وأضاف: "نريد هؤلاء الأشخاص الذين يعملون وليس أولئك الذين يسرقون".وربط دارمانين وماكرون الهجرة بالجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قال كلاهما: إن حوالي نصف الجرائم الصغيرة المرتكبة في باريس ارتكبها أجانب.وفي حديثه لصحيفة باريزيان في مطلع الأسبوع، طرح ماكرون التشريع الجديد كوسيلة لمعالجة الصعود التاريخي للتجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي أصبح في يونيو/ حزيران أكبر حزب معارض في البرلمان.تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أن فرنسا تطرد حاليا حوالي 10 في المائة من المهاجرين الذين صدرت أوامر بحقهم بمغادرة البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20180117/بريطانيا-فرنسا-ماكرون-1029267124.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , مهاجر غير شرعي
أخبار فرنسا , مهاجر غير شرعي
ماكرون يواجه مخاوف بلاده من الهجرة غير الشرعية بقانون جديد
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يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محاولة ثانية لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تحت ضغط شديد من خصومه في اليمين المتطرف.
فقد كشفت حكومة ماكرون الوسطية الخطوط العريضة لمسودة قانون الهجرة الجديد
اليوم الثلاثاء، والذي سيناقش رسميا في البرلمان في مطلع عام 2023، بحسب "فرانس برس".
يأتي هذا بعد 4 سنوات من قانون عام 2018 ذو الأهداف المماثلة، والذي تم تمريره خلال الولاية الأولى من حكم ماكرون والذي كان يهدف أيضا لإبعاد التوتر عن قضية سياسية متفجرة.
قال جيرالد دارمانين وزير الداخلية المتشدد في حكومة ماكرون لراديو فرانس إنفو اليوم الثلاثاء عن الاقتراح الجديد: "الأمر يتعلق بدمج أفضل وطرد أفضل".
وأضاف: "نريد هؤلاء الأشخاص الذين يعملون وليس أولئك الذين يسرقون".
وربط دارمانين وماكرون الهجرة بالجرائم
التي ارتكبت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قال كلاهما: إن حوالي نصف الجرائم الصغيرة المرتكبة في باريس ارتكبها أجانب.
وفي حديثه لصحيفة باريزيان في مطلع الأسبوع، طرح ماكرون التشريع الجديد كوسيلة لمعالجة الصعود التاريخي للتجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي أصبح في يونيو/ حزيران أكبر حزب معارض في البرلمان.
تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أن فرنسا تطرد حاليا حوالي 10 في المائة من المهاجرين الذين صدرت أوامر بحقهم بمغادرة البلاد.