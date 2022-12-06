عربي
الخارجية الروسية: نتيجة فرض سقف السعر على النفط الروسي سترتفع الأسعار في الدول الغربية
https://sputnikarabic.ae/20221206/ماكرون-يواجه-مخاوف-بلاده-من-الهجرة-غير-الشرعية-بقانون-جديد-1070920241.html
ماكرون يواجه مخاوف بلاده من الهجرة غير الشرعية بقانون جديد
ماكرون يواجه مخاوف بلاده من الهجرة غير الشرعية بقانون جديد
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محاولة ثانية لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تحت ضغط شديد من خصومه في اليمين المتطرف. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T17:13+0000
2022-12-06T17:13+0000
أخبار فرنسا
مهاجر غير شرعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067331836_0:87:1319:829_1920x0_80_0_0_4695040655133c8d5c8dd9e7f9bb89c4.jpg
فقد كشفت حكومة ماكرون الوسطية الخطوط العريضة لمسودة قانون الهجرة الجديد اليوم الثلاثاء، والذي سيناقش رسميا في البرلمان في مطلع عام 2023، بحسب "فرانس برس".يأتي هذا بعد 4 سنوات من قانون عام 2018 ذو الأهداف المماثلة، والذي تم تمريره خلال الولاية الأولى من حكم ماكرون والذي كان يهدف أيضا لإبعاد التوتر عن قضية سياسية متفجرة.قال جيرالد دارمانين وزير الداخلية المتشدد في حكومة ماكرون لراديو فرانس إنفو اليوم الثلاثاء عن الاقتراح الجديد: "الأمر يتعلق بدمج أفضل وطرد أفضل".وأضاف: "نريد هؤلاء الأشخاص الذين يعملون وليس أولئك الذين يسرقون".وربط دارمانين وماكرون الهجرة بالجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قال كلاهما: إن حوالي نصف الجرائم الصغيرة المرتكبة في باريس ارتكبها أجانب.وفي حديثه لصحيفة باريزيان في مطلع الأسبوع، طرح ماكرون التشريع الجديد كوسيلة لمعالجة الصعود التاريخي للتجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي أصبح في يونيو/ حزيران أكبر حزب معارض في البرلمان.تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أن فرنسا تطرد حاليا حوالي 10 في المائة من المهاجرين الذين صدرت أوامر بحقهم بمغادرة البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20180117/بريطانيا-فرنسا-ماكرون-1029267124.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/05/1067331836_96:0:1319:917_1920x0_80_0_0_686d3a103be71b1109e0d13c44d731f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , مهاجر غير شرعي
أخبار فرنسا , مهاجر غير شرعي

ماكرون يواجه مخاوف بلاده من الهجرة غير الشرعية بقانون جديد

17:13 GMT 06.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegram
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محاولة ثانية لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تحت ضغط شديد من خصومه في اليمين المتطرف.
فقد كشفت حكومة ماكرون الوسطية الخطوط العريضة لمسودة قانون الهجرة الجديد اليوم الثلاثاء، والذي سيناقش رسميا في البرلمان في مطلع عام 2023، بحسب "فرانس برس".
قارب يحمل مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2018
بريطانيا وفرنسا توقعان اتفاقية جديدة للهجرة خلال زيارة ماكرون
17 يناير 2018, 18:12 GMT
يأتي هذا بعد 4 سنوات من قانون عام 2018 ذو الأهداف المماثلة، والذي تم تمريره خلال الولاية الأولى من حكم ماكرون والذي كان يهدف أيضا لإبعاد التوتر عن قضية سياسية متفجرة.
قال جيرالد دارمانين وزير الداخلية المتشدد في حكومة ماكرون لراديو فرانس إنفو اليوم الثلاثاء عن الاقتراح الجديد: "الأمر يتعلق بدمج أفضل وطرد أفضل".
وأضاف: "نريد هؤلاء الأشخاص الذين يعملون وليس أولئك الذين يسرقون".
وربط دارمانين وماكرون الهجرة بالجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قال كلاهما: إن حوالي نصف الجرائم الصغيرة المرتكبة في باريس ارتكبها أجانب.
وفي حديثه لصحيفة باريزيان في مطلع الأسبوع، طرح ماكرون التشريع الجديد كوسيلة لمعالجة الصعود التاريخي للتجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي أصبح في يونيو/ حزيران أكبر حزب معارض في البرلمان.
تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أن فرنسا تطرد حاليا حوالي 10 في المائة من المهاجرين الذين صدرت أوامر بحقهم بمغادرة البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص16:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала