https://sputnikarabic.ae/20221206/وزير-الاقتصاد-الأردني-لدينا-الإجراءات-والخطط-التي-تمكننا-من-مواجهة-أي-هجوم-سيبراني-1070910546.html
وزير الاقتصاد الأردني: لدينا الإجراءات والخطط التي تمكننا من مواجهة أي هجوم سيبراني
وزير الاقتصاد الأردني: لدينا الإجراءات والخطط التي تمكننا من مواجهة أي هجوم سيبراني
أكد وزير الاقتصاد الأردني، أحمد الهناندة، أن بلاده لديها من الخطط والإجراءات ما يمكنها من مواجهة أي هجوم سيبراني تتعرض له. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار الأردن
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ووفق صحيفة "عمون" الأردنية، قال الهناندة: "لدينا الإجراءات والخطط التي نتبعها في حال وجود أيّ هجوم. مركز الأمن السيبراني جزء من هذه المنظومة، ولدينا قسم مختص في الوزارة يتابع أولا بأول".وأشار الوزير الأردني إلى أن حكومته "تتوقع الهجوم السيبراني بصورة يومية"، لافتا إلى أنها "جاهزة لصد الهجوم اليومي".وقال: "من ناحية الأمن السيبراني، نقوم بالدور المطلوب منا، ونطبق أعلى معايير أنظمة الأمن السيبراني العالمية، ولا نقل عن أي دولة متقدمة في حداثة الأنظمة المستخدمة لحماية البيانات الشخصية والمنشآت الحساسة من أيّ هجوم سيبراني".وبين: "نتعرض للهجوم - وهذا طبيعي- حيث إن كل مواطن يتعرض للهجوم أيضا بصورة يومية، ونحن كحكومة نتعرض للهجوم، ونأخذ الاحتياطات اللازمة من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة لحماية البيانات والأنظمة الحساسة".طالع أيضا: الأردن... تحذير من تقديم تبرعات إلكترونية عبر "روابط وهمية"
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العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
وزير الاقتصاد الأردني: لدينا الإجراءات والخطط التي تمكننا من مواجهة أي هجوم سيبراني
12:04 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 06.12.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الاقتصاد الأردني، أحمد الهناندة، أن بلاده لديها من الخطط والإجراءات ما يمكنها من مواجهة أي هجوم سيبراني تتعرض له.
ووفق صحيفة
"عمون" الأردنية، قال الهناندة: "لدينا الإجراءات والخطط التي نتبعها في حال وجود أيّ هجوم. مركز الأمن السيبراني جزء من هذه المنظومة، ولدينا قسم مختص في الوزارة يتابع أولا بأول".
وأشار الوزير الأردني إلى أن حكومته "تتوقع الهجوم السيبراني بصورة يومية"، لافتا إلى أنها "جاهزة لصد الهجوم اليومي".
تصريحات وزير الاقتصاد الأردني جاءت خلال مؤتمر صحفي عقد في دائرة الضريبة والمبيعات لإطلاق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.
وقال: "من ناحية الأمن السيبراني، نقوم بالدور المطلوب منا، ونطبق أعلى معايير أنظمة الأمن السيبراني العالمية، ولا نقل عن أي دولة متقدمة في حداثة الأنظمة المستخدمة لحماية البيانات الشخصية والمنشآت الحساسة من أيّ هجوم سيبراني".
وبين: "نتعرض للهجوم
- وهذا طبيعي- حيث إن كل مواطن يتعرض للهجوم أيضا بصورة يومية، ونحن كحكومة نتعرض للهجوم، ونأخذ الاحتياطات اللازمة من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة لحماية البيانات والأنظمة الحساسة".