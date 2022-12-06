26 لاعبا... البرازيل تسجل رقما تاريخيا في بطولات كأس العالم
07:31 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 06.12.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVالبرازيل تفوز على كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
سجل المنتخب البرازيلي بكرة القدم رقما قياسيا جديدا في نهائيات كأس العالم تمثل بمشاركة 26 لاعبا في بطولة واحدة.
وشهد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16، الذي انتهى لمصلحة البرازيل بأربعة أهداف لهدف، مشاركة الحارس الثالث ويفرتون، في اللقاء.
ليصبح منتخب البرازيل أول منتخب يشرك 26 لاعبا في نسخة واحدة من البطولة، بعدما أشرك المدرب تيتي جميع لاعبيه الـ26 في البطولة بما ذلك حراس المرمى الثلاثة.
26 - Brazil have now used all 26 members of their squad at the 2022 World Cup (including three goalkeepers), becoming the first side in World Cup history to use as many as 26 players at a single edition. Contribution. pic.twitter.com/BidgkRss4Q— OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2022
وكان المدرب البرازيلي قد دفع بالفريق الثاني للمنتخب أمام الكاميرون في دور المجموعات بعدما ضمن التأهل للدور الثاني، ليمنح الفرصة لجميع البدلاء بالمشاركة.
وستواجه البرازيل منتخب كرواتيا يوم الجمعة المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة المتأهل من لقاء الأرجنتين وهولندا.