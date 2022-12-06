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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221206/26-لاعبا-البرازيل-تسجل-رقما-تاريخيا-في-بطولات-كأس-العالم-1070894627.html
26 لاعبا... البرازيل تسجل رقما تاريخيا في بطولات كأس العالم
26 لاعبا... البرازيل تسجل رقما تاريخيا في بطولات كأس العالم
سجل المنتخب البرازيلي بكرة القدم رقما قياسيا جديدا في نهائيات كأس العالم تمثل بمشاركة 26 لاعبا في بطولة واحدة. 06.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-06T07:31+0000
2022-12-06T07:38+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وشهد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16، الذي انتهى لمصلحة البرازيل بأربعة أهداف لهدف، مشاركة الحارس الثالث ويفرتون، في اللقاء.وكان المدرب البرازيلي قد دفع بالفريق الثاني للمنتخب أمام الكاميرون في دور المجموعات بعدما ضمن التأهل للدور الثاني، ليمنح الفرصة لجميع البدلاء بالمشاركة.وستواجه البرازيل منتخب كرواتيا يوم الجمعة المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة المتأهل من لقاء الأرجنتين وهولندا.
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رياضة
رياضة

26 لاعبا... البرازيل تسجل رقما تاريخيا في بطولات كأس العالم

07:31 GMT 06.12.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 06.12.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVالبرازيل تفوز على كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
البرازيل تفوز على كوريا الجنوبية وتضرب موعدا مع كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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سجل المنتخب البرازيلي بكرة القدم رقما قياسيا جديدا في نهائيات كأس العالم تمثل بمشاركة 26 لاعبا في بطولة واحدة.
وشهد لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16، الذي انتهى لمصلحة البرازيل بأربعة أهداف لهدف، مشاركة الحارس الثالث ويفرتون، في اللقاء.

ليصبح منتخب البرازيل أول منتخب يشرك 26 لاعبا في نسخة واحدة من البطولة، بعدما أشرك المدرب تيتي جميع لاعبيه الـ26 في البطولة بما ذلك حراس المرمى الثلاثة.

وكان المدرب البرازيلي قد دفع بالفريق الثاني للمنتخب أمام الكاميرون في دور المجموعات بعدما ضمن التأهل للدور الثاني، ليمنح الفرصة لجميع البدلاء بالمشاركة.
وستواجه البرازيل منتخب كرواتيا يوم الجمعة المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة المتأهل من لقاء الأرجنتين وهولندا.
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