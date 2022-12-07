https://sputnikarabic.ae/20221207/أكبر-مشغل-بورصات-في-أوروبا-لندن-لم-تعد-المركز-المالي-المهيمن-بعد-الآن-1070945772.html
أكبر مشغل بورصات في أوروبا: لندن لم تعد المركز المالي المهيمن بعد الآن
أكبر مشغل بورصات في أوروبا: لندن لم تعد المركز المالي المهيمن بعد الآن
انتقد رئيس أكبر مجموعة بورصات في أوروبا، العاصمة البريطانية، قائلا إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يعني أنها لم تعد المركز المالي المهيمن في... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:21+0000
2022-12-07T13:21+0000
2022-12-07T13:21+0000
العالم
اقتصاد
بريطانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070945594_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cee597b3387e54395e20e252a655457.jpg
وقال ستيفان بوجنة، الرئيس التنفيذي لشركة "يورونكست" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ": "كانت لندن أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي، وقد أحبها الجميع".جاء حديث بوجنة بعد أن تجاوزت القيمة السوقية المجمعة للإدراجات الأولية في فرنسا - باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة وإيصالات الإيداع الأمريكية - لفترة وجيزة نظيرتها في بريطانيا الشهر الماضي.وقال بوجنة إنه بينما يجري تداول المزيد من الأموال يوميا في لندن أكثر من باريس، فإن حجم التداول في جميع بورصات "يورونكست" يبلغ ضعفي ما يتم تداوله في لندن.وأضاف أن إدراجات سوق الأسهم خارج لندن هي "الوضع الطبيعي الجديد"، مستشهداً بشركة الطيران "رايان إير" التي فضلت التداول في دبلن على لندن.وأشار كذلك إلى اختيار "يونيفرسال ميوزيك" و"أول فاندس" الاكتتاب العام ف ي أمستردام بدلا من العاصمة البريطانية. وقال بوجنة إن "الشركات التي في الأحوال العادية كانت ستدرج في لندن مدرجة خارج لندن (الآن)".
https://sputnikarabic.ae/20220606/دعوى-تطالب-بورصة-لندن-للمعادن-بتعويض-450-مليون-دولار-بسبب-أزمة-مارس-1063170344.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070945594_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3d773b93b64f54464120bdf197c8f7b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, اقتصاد, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أكبر مشغل بورصات في أوروبا: لندن لم تعد المركز المالي المهيمن بعد الآن
تابعنا عبر
انتقد رئيس أكبر مجموعة بورصات في أوروبا، العاصمة البريطانية، قائلا إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يعني أنها لم تعد المركز المالي المهيمن في أوروبا.
وقال ستيفان بوجنة، الرئيس التنفيذي لشركة "يورونكست" في مقابلة مع تلفزيون
"بلومبيرغ": "كانت لندن أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي، وقد أحبها الجميع".
جاء حديث بوجنة بعد أن تجاوزت القيمة السوقية المجمعة للإدراجات الأولية في فرنسا - باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة وإيصالات الإيداع الأمريكية - لفترة وجيزة نظيرتها في بريطانيا الشهر الماضي.
وقال بوجنة إنه بينما يجري تداول المزيد من الأموال يوميا في لندن أكثر من باريس، فإن حجم التداول في جميع بورصات
"يورونكست" يبلغ ضعفي ما يتم تداوله في لندن.
وأضاف أن إدراجات سوق الأسهم خارج لندن هي "الوضع الطبيعي الجديد"، مستشهداً بشركة الطيران "رايان إير" التي فضلت التداول في دبلن على لندن.
وأشار كذلك إلى اختيار "يونيفرسال ميوزيك" و"أول فاندس" الاكتتاب العام ف ي أمستردام بدلا من العاصمة البريطانية. وقال بوجنة إن "الشركات التي في الأحوال العادية كانت ستدرج في لندن
مدرجة خارج لندن (الآن)".