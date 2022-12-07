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https://sputnikarabic.ae/20221207/أكبر-مشغل-بورصات-في-أوروبا-لندن-لم-تعد-المركز-المالي-المهيمن-بعد-الآن-1070945772.html
أكبر مشغل بورصات في أوروبا: لندن لم تعد المركز المالي المهيمن بعد الآن
أكبر مشغل بورصات في أوروبا: لندن لم تعد المركز المالي المهيمن بعد الآن
انتقد رئيس أكبر مجموعة بورصات في أوروبا، العاصمة البريطانية، قائلا إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يعني أنها لم تعد المركز المالي المهيمن في... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T13:21+0000
2022-12-07T13:21+0000
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وقال ستيفان بوجنة، الرئيس التنفيذي لشركة "يورونكست" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ": "كانت لندن أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي، وقد أحبها الجميع".جاء حديث بوجنة بعد أن تجاوزت القيمة السوقية المجمعة للإدراجات الأولية في فرنسا - باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة وإيصالات الإيداع الأمريكية - لفترة وجيزة نظيرتها في بريطانيا الشهر الماضي.وقال بوجنة إنه بينما يجري تداول المزيد من الأموال يوميا في لندن أكثر من باريس، فإن حجم التداول في جميع بورصات "يورونكست" يبلغ ضعفي ما يتم تداوله في لندن.وأضاف أن إدراجات سوق الأسهم خارج لندن هي "الوضع الطبيعي الجديد"، مستشهداً بشركة الطيران "رايان إير" التي فضلت التداول في دبلن على لندن.وأشار كذلك إلى اختيار "يونيفرسال ميوزيك" و"أول فاندس" الاكتتاب العام ف ي أمستردام بدلا من العاصمة البريطانية. وقال بوجنة إن "الشركات التي في الأحوال العادية كانت ستدرج في لندن مدرجة خارج لندن (الآن)".
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العالم, اقتصاد, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, اقتصاد, بريطانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

أكبر مشغل بورصات في أوروبا: لندن لم تعد المركز المالي المهيمن بعد الآن

13:21 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLبورصة الأسهم في لندن
بورصة الأسهم في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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انتقد رئيس أكبر مجموعة بورصات في أوروبا، العاصمة البريطانية، قائلا إن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يعني أنها لم تعد المركز المالي المهيمن في أوروبا.
وقال ستيفان بوجنة، الرئيس التنفيذي لشركة "يورونكست" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ": "كانت لندن أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي، وقد أحبها الجميع".
جاء حديث بوجنة بعد أن تجاوزت القيمة السوقية المجمعة للإدراجات الأولية في فرنسا - باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة وإيصالات الإيداع الأمريكية - لفترة وجيزة نظيرتها في بريطانيا الشهر الماضي.
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وقال بوجنة إنه بينما يجري تداول المزيد من الأموال يوميا في لندن أكثر من باريس، فإن حجم التداول في جميع بورصات "يورونكست" يبلغ ضعفي ما يتم تداوله في لندن.
وأضاف أن إدراجات سوق الأسهم خارج لندن هي "الوضع الطبيعي الجديد"، مستشهداً بشركة الطيران "رايان إير" التي فضلت التداول في دبلن على لندن.
وأشار كذلك إلى اختيار "يونيفرسال ميوزيك" و"أول فاندس" الاكتتاب العام ف ي أمستردام بدلا من العاصمة البريطانية. وقال بوجنة إن "الشركات التي في الأحوال العادية كانت ستدرج في لندن مدرجة خارج لندن (الآن)".
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