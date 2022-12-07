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https://sputnikarabic.ae/20221207/الحكومة-الإيرانية-تفكر-في-تجميد-الحسابات-المصرفية-للنساء-اللاتي-لا-يرتدين-الحجاب-1070937266.html
الحكومة الإيرانية تفكر في تجميد الحسابات المصرفية للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب
الحكومة الإيرانية تفكر في تجميد الحسابات المصرفية للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب
نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" اليومية عن عضو في لجنة الثقافة بالبرلمان الإيراني أن السلطات الإيرانية قد تبدأ في تجميد الحسابات المصرفية للإيرانيات اللاتي يرفضن... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T10:41+0000
2022-12-07T10:41+0000
العالم
إيران
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وبحسب حسين جلالي، فإن النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب سيحصلن أولاً على إشعار تحذير يقول "إنك لا تلتزمين بارتداء الحجاب، حاولي احترام القانون". ونُقل عن المسؤول قوله في حالة تجاهل التحذير، فقد تلجأ السلطات إلى تجميد الحساب المصرفي.وأشار المسؤول إلى الارتباط بين زيادة الاضطرابات في إيران وعدد النساء الرافضات لارتداء الحجاب. وأضاف أنه بمجرد انتهاء أعمال الشغب "ستغطي الأوشحة رؤوس الإيرانيات مرة أخرى" ، وفق ما نقله التقرير.اندلعت أعمال شغب عنيفة في إيران في منتصف سبتمبر / أيلول فيما يتصل بوفاة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة بعد اعتقالها لارتدائها حجابًا "غير لائق". ألقى العديد من المواطنين الإيرانيين باللوم في وفاة أميني على شرطة الأخلاق المثيرة للجدل، زاعمين أن الضباط ضربوها على رأسها أثناء الاستجواب. بدأت الإيرانيات في نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لقص شعرهن وحرق الحجاب ومنديل روساري، وهو ما يجب عليهن ارتداؤه على رؤوسهن.
إيران
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العالم, إيران
العالم, إيران

الحكومة الإيرانية تفكر في تجميد الحسابات المصرفية للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب

10:41 GMT 07.12.2022
© AFP 2022 / SHWAN MOHAMMEDاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني.
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / SHWAN MOHAMMED
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نقلت صحيفة "دنياي اقتصاد" اليومية عن عضو في لجنة الثقافة بالبرلمان الإيراني أن السلطات الإيرانية قد تبدأ في تجميد الحسابات المصرفية للإيرانيات اللاتي يرفضن تغطية رؤوسهن بالحجاب.
وبحسب حسين جلالي، فإن النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب سيحصلن أولاً على إشعار تحذير يقول "إنك لا تلتزمين بارتداء الحجاب، حاولي احترام القانون". ونُقل عن المسؤول قوله في حالة تجاهل التحذير، فقد تلجأ السلطات إلى تجميد الحساب المصرفي.
وأشار المسؤول إلى الارتباط بين زيادة الاضطرابات في إيران وعدد النساء الرافضات لارتداء الحجاب. وأضاف أنه بمجرد انتهاء أعمال الشغب "ستغطي الأوشحة رؤوس الإيرانيات مرة أخرى" ، وفق ما نقله التقرير.
اندلعت أعمال شغب عنيفة في إيران في منتصف سبتمبر / أيلول فيما يتصل بوفاة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة بعد اعتقالها لارتدائها حجابًا "غير لائق". ألقى العديد من المواطنين الإيرانيين باللوم في وفاة أميني على شرطة الأخلاق المثيرة للجدل، زاعمين أن الضباط ضربوها على رأسها أثناء الاستجواب. بدأت الإيرانيات في نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لقص شعرهن وحرق الحجاب ومنديل روساري، وهو ما يجب عليهن ارتداؤه على رؤوسهن.
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