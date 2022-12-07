https://sputnikarabic.ae/20221207/الناتو-يزعم-أن-روسيا-تسعى-إلى-تعليق-القتال-في-أوكرانيا-تمهيدا-لهجوم-جديد-1070954250.html
الناتو يزعم أن روسيا تسعى إلى تعليق القتال في أوكرانيا تمهيدا لهجوم جديد
الناتو يزعم أن روسيا تسعى إلى تعليق القتال في أوكرانيا تمهيدا لهجوم جديد
زعم أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تسعى لتعليق القتال في أوكرانيا خلال الشتاء للحصول على فرصة لتعزيز قواتها تمهيدا لشن هجوم جديد في الربيع. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T17:21+0000
2022-12-07T17:21+0000
2022-12-07T17:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن ستولتنبرغ قوله إن روسيا تحاول فرض تعليق العملية العسكرية لفترة قصيرة على الأقل، مشيرا إلى أن دول الناتو تواصل إمدادهم غير المسبوق لأوكرانيا بالأسلحة رغم المخاوف من احتمال نفاد المخزونات الغربية.وأضاف ستولتنبرغ إنه لا يملك مزيدا من المعلومات هجمات مزعومة لمسيرات أوكرانية على قواعد جوية في روسيا، بعد أن أكد الجانب الأمريكي أنهم "لم يسمحوا ولم يشجعوا" على مثل هذه الهجمات من قبل كييف.يشار إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى وقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وذلك حال فشل الكونغرس في تمرير تشريع عام كامل لتمويل برامج الدفاع والعمليات الحكومية الأخرى.وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الكونغرس على تمرير مشروع قانون مخصصات للعام بأكمله، يُعرف باسم القانون الجامع، بدلا من إقرار آخر مؤقت.قال أوستن إن مشروع قانون التخصيصات طويلة الأجل ضروري للاستثمارات الهامة في البنية التحتية العسكرية وللتنافس مع الصين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الناتو
أخبار العالم الآن, الناتو
الناتو يزعم أن روسيا تسعى إلى تعليق القتال في أوكرانيا تمهيدا لهجوم جديد
تابعنا عبر
زعم أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تسعى لتعليق القتال في أوكرانيا خلال الشتاء للحصول على فرصة لتعزيز قواتها تمهيدا لشن هجوم جديد في الربيع.
ونقلت صحيفة
"فاينانشال تايمز" عن ستولتنبرغ قوله إن روسيا تحاول فرض تعليق العملية العسكرية لفترة قصيرة على الأقل، مشيرا إلى أن دول الناتو تواصل إمدادهم غير المسبوق لأوكرانيا بالأسلحة رغم المخاوف من احتمال نفاد المخزونات الغربية.
وأضاف ستولتنبرغ إنه لا يملك مزيدا من المعلومات هجمات مزعومة لمسيرات أوكرانية على قواعد جوية في روسيا، بعد أن أكد الجانب الأمريكي أنهم "لم يسمحوا ولم يشجعوا" على مثل هذه الهجمات من قبل كييف.
واستبعد الأمين العام وجود شروط للحل السلمي للأزمة الأوكرانيا، زاعما أن "روسيا لم تظهر أي إشارة إلى التزامها بالمفاوضات التي تحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، على حد وصفه.
يشار إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى وقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا
، وذلك حال فشل الكونغرس في تمرير تشريع عام كامل لتمويل برامج الدفاع والعمليات الحكومية الأخرى.
وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الكونغرس على تمرير مشروع قانون مخصصات للعام بأكمله، يُعرف باسم القانون الجامع، بدلا من إقرار آخر مؤقت.
قال أوستن إن مشروع قانون التخصيصات طويلة الأجل ضروري للاستثمارات الهامة في البنية التحتية العسكرية وللتنافس مع الصين.