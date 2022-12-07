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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221207/فرحة-أمير-قطر-بانتصار-المنتخب-المغربي-على-الإسباني-1070930501.html
فرحة أمير قطر بانتصار المنتخب المغربي على منافسه الإسباني
فرحة أمير قطر بانتصار المنتخب المغربي على منافسه الإسباني
تداولت وسائل إعلام قطرية لقطات مصورة ترصد رد فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ‏فوز المنتخب المغربي ضد منافسه الإسباني وتأهله لدور الثمانية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T06:58+0000
2022-12-07T07:02+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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ونشرت قناة "الكاس" القطرية مقطعا مصورا لأمير قطر وملامح الفرحة بادية على وجهه بعد فوز المنتخب المغربي، معنونة التغريدة "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يرفع علم المغرب احتفالا بالإنجاز التاريخي لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم".وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.
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رياضة
رياضة

فرحة أمير قطر بانتصار المنتخب المغربي على منافسه الإسباني

06:58 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 07.12.2022)
© AP Photo / Manu Fernandezأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعطي إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعطي إشارة افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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تداولت وسائل إعلام قطرية لقطات مصورة ترصد رد فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ‏فوز المنتخب المغربي ضد منافسه الإسباني وتأهله لدور الثمانية.
ونشرت قناة "الكاس" القطرية مقطعا مصورا لأمير قطر وملامح الفرحة بادية على وجهه بعد فوز المنتخب المغربي، معنونة التغريدة "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يرفع علم المغرب احتفالا بالإنجاز التاريخي لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم".
وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.
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