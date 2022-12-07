https://sputnikarabic.ae/20221207/فرحة-أمير-قطر-بانتصار-المنتخب-المغربي-على-الإسباني-1070930501.html
فرحة أمير قطر بانتصار المنتخب المغربي على منافسه الإسباني
فرحة أمير قطر بانتصار المنتخب المغربي على منافسه الإسباني
تداولت وسائل إعلام قطرية لقطات مصورة ترصد رد فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد فوز المنتخب المغربي ضد منافسه الإسباني وتأهله لدور الثمانية. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T06:58+0000
2022-12-07T06:58+0000
2022-12-07T07:02+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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ونشرت قناة "الكاس" القطرية مقطعا مصورا لأمير قطر وملامح الفرحة بادية على وجهه بعد فوز المنتخب المغربي، معنونة التغريدة "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يرفع علم المغرب احتفالا بالإنجاز التاريخي لمنتخب أسود الأطلس في كأس العالم".وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
فرحة أمير قطر بانتصار المنتخب المغربي على منافسه الإسباني
06:58 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 07:02 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام قطرية لقطات مصورة ترصد رد فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد فوز المنتخب المغربي ضد منافسه الإسباني وتأهله لدور الثمانية.
ونشرت قناة "الكاس" القطرية مقطعا مصورا لأمير قطر وملامح الفرحة بادية على وجهه بعد فوز المنتخب المغربي، معنونة التغريدة "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يرفع علم ا
لمغرب احتفالا بالإنجاز التاريخي لمنتخب أسود الأطلس في ك
أس العالم".
وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعدما فاز على إسبانيا (3 - 0) في ركلات الترجيح.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لم يتمكن فيها منتخب إسبانيا من إحراز أي هدف في شباك منتخب المغرب بفضل تألق الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لـ 3 ركلات ترجيح إسبانية.