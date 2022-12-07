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https://sputnikarabic.ae/20221207/لافروف-أوروبا-لا-تستطيع-حماية-مصالحها-والتي-لا-يتوافق-بعضها-مع-المصالح-الأمريكية-1070941905.html
لافروف: أوروبا لا تستطيع حماية مصالحها والتي لا يتوافق بعضها مع المصالح الأمريكية
لافروف: أوروبا لا تستطيع حماية مصالحها والتي لا يتوافق بعضها مع المصالح الأمريكية
اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا تستطيع حماية مصالحها، موضحا بأن نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى... 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T11:55+0000
2022-12-07T11:55+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف": "حقيقة أن هناك مصالح في أوروبا لا تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة، أمر واضح".وحقيقة أن أوروبا لا تستطيع حماية هذه المصالح، برأيي هي أيضًا واقع نتائج زيارة ماكرون لواشنطن تعزز رأيي هذا".وأجرى الرئيس الفرنسي، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، زيارة إلى الولايات المتحدة، استمرت ثلاثة أيام؛ وتعد الأولى له في عهد بايدن.ويسعى البلدان من خلالها، إلى تقريب وجهات النظر حول أزمات، أبرزها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا؛ وأيضا أسعار الغاز الأمريكي، الذي تستورده أوروبا، مرورا بالمنافسة مع الصين، ووصولا إلى الإجراءات الدفاعية الأمريكية.
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لافروف: أوروبا لا تستطيع حماية مصالحها والتي لا يتوافق بعضها مع المصالح الأمريكية

11:55 GMT 07.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن أوروبا لا تستطيع حماية مصالحها، موضحا بأن نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى الولايات المتحدة، تؤكد ذلك.
وقال لافروف خلال المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف": "حقيقة أن هناك مصالح في أوروبا لا تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة، أمر واضح".

وحقيقة أن أوروبا لا تستطيع حماية هذه المصالح، برأيي هي أيضًا واقع نتائج زيارة ماكرون لواشنطن تعزز رأيي هذا".

وأجرى الرئيس الفرنسي، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، زيارة إلى الولايات المتحدة، استمرت ثلاثة أيام؛ وتعد الأولى له في عهد بايدن.

ويسعى البلدان من خلالها، إلى تقريب وجهات النظر حول أزمات، أبرزها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا؛ وأيضا أسعار الغاز الأمريكي، الذي تستورده أوروبا، مرورا بالمنافسة مع الصين، ووصولا إلى الإجراءات الدفاعية الأمريكية.
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