https://sputnikarabic.ae/20221207/ما-الذي-يحدث-للجسم-عند-تناول-الشوكولاتة-كل-يوم-1070935016.html

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة كل يوم

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة كل يوم

يحب الكثير من الأشخاص تناول الشوكولاتة بشكل يومي وبكميات مختلفة وسط حيرة وجدل حول تأثيرها على الصحة وما إذا كانت مفيدة أو ضارة على اختلاف أنواعها. 07.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-07T09:27+0000

2022-12-07T09:27+0000

2022-12-07T09:38+0000

الصحة

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وبحسب تقرير نشره موقع "EatingWell"، فإن أشكال الشوكولاتة وتنوعها ما بين البيضاء والداكنة بسبب مكوناتها يؤدي لاختلاف في سماتها الغذائية.إلا أن الكثير من الدراسات أشارت إلى الآثار الصحية المتنوعة لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم، وهي:1- تحسين صحة القلبحيث تحتوي الشوكولاتة على مواد صلبة من نبتة الكاكاو والذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة موجودة أيضا في الشاي والتوت، والتي تقوم بتحسين في الألواح الدهنية وضغط الدم عند تناول كميات منظمة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.2- تحسين مستويات الحديدحيث تحتوي حصة 50 غرام من الشوكولاتة الداكنة على 6 ملليغرام من الحديد، الذي يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.ووفقا لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية فإن الذكور البالغيين يحتاجون يوميا إلى 8 ملليغرامات بينما الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عاما يحتجبن لـ18 ملليغراما من الحديد يوميا.3- تحسين الأداء الإدراكيأظهرت دراسة أجريت في عام 2019، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 30 يوميا يؤدي لتحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين في الدراسة، وأرجع القائمون على الدراسة ذلك للميثيل زانثين الموجود في الشوكولاتة.

https://sputnikarabic.ae/20220518/خبير-تغذية-يشرح-كيفية-اختيار-الشوكولاتة-الصحية-1062393627.html

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