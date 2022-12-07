https://sputnikarabic.ae/20221207/ما-الذي-يحدث-للجسم-عند-تناول-الشوكولاتة-كل-يوم-1070935016.html
ما الذي يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة كل يوم
ما الذي يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة كل يوم
يحب الكثير من الأشخاص تناول الشوكولاتة بشكل يومي وبكميات مختلفة وسط حيرة وجدل حول تأثيرها على الصحة وما إذا كانت مفيدة أو ضارة على اختلاف أنواعها. 07.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-07T09:27+0000
2022-12-07T09:27+0000
2022-12-07T09:38+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101809/67/1018096794_0:229:4000:2479_1920x0_80_0_0_9283731b96717d9a9dbf10753edbc27d.jpg
وبحسب تقرير نشره موقع "EatingWell"، فإن أشكال الشوكولاتة وتنوعها ما بين البيضاء والداكنة بسبب مكوناتها يؤدي لاختلاف في سماتها الغذائية.إلا أن الكثير من الدراسات أشارت إلى الآثار الصحية المتنوعة لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم، وهي:1- تحسين صحة القلبحيث تحتوي الشوكولاتة على مواد صلبة من نبتة الكاكاو والذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة موجودة أيضا في الشاي والتوت، والتي تقوم بتحسين في الألواح الدهنية وضغط الدم عند تناول كميات منظمة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.2- تحسين مستويات الحديدحيث تحتوي حصة 50 غرام من الشوكولاتة الداكنة على 6 ملليغرام من الحديد، الذي يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.ووفقا لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية فإن الذكور البالغيين يحتاجون يوميا إلى 8 ملليغرامات بينما الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عاما يحتجبن لـ18 ملليغراما من الحديد يوميا.3- تحسين الأداء الإدراكيأظهرت دراسة أجريت في عام 2019، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 30 يوميا يؤدي لتحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين في الدراسة، وأرجع القائمون على الدراسة ذلك للميثيل زانثين الموجود في الشوكولاتة.
https://sputnikarabic.ae/20220518/خبير-تغذية-يشرح-كيفية-اختيار-الشوكولاتة-الصحية-1062393627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101809/67/1018096794_196:0:3804:2706_1920x0_80_0_0_0d94d98fbb18bc6f29a222124522ea5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
ما الذي يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة كل يوم
09:27 GMT 07.12.2022 (تم التحديث: 09:38 GMT 07.12.2022) تابعنا عبر
يحب الكثير من الأشخاص تناول الشوكولاتة بشكل يومي وبكميات مختلفة وسط حيرة وجدل حول تأثيرها على الصحة وما إذا كانت مفيدة أو ضارة على اختلاف أنواعها.
وبحسب تقرير نشره
موقع "EatingWell"،
فإن أشكال الشوكولاتة وتنوعها ما بين البيضاء والداكنة بسبب مكوناتها يؤدي لاختلاف في سماتها الغذائية.
إلا أن الكثير من الدراسات أشارت إلى الآثار الصحية المتنوعة لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم، وهي:
حيث تحتوي الشوكولاتة على مواد صلبة من نبتة الكاكاو والذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة موجودة أيضا في الشاي والتوت، والتي تقوم بتحسين في الألواح الدهنية وضغط الدم عند تناول كميات منظمة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.
حيث تحتوي حصة 50 غرام من الشوكولاتة الداكنة على 6 ملليغرام من الحديد، الذي يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
ووفقا لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية فإن الذكور البالغيين يحتاجون يوميا إلى 8 ملليغرامات بينما الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عاما يحتجبن لـ18 ملليغراما من الحديد يوميا.
أظهرت دراسة أجريت في عام 2019، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 30 يوميا يؤدي لتحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين في الدراسة، وأرجع القائمون على الدراسة ذلك للميثيل زانثين الموجود في الشوكولاتة.