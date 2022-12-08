أفضل مصور للشفق القطبي لعام 2022
15:03 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 15:04 GMT 08.12.2022)
نشرت مدونة التصوير الفوتوغرافي أثناء السفر "كابتشر ذا أتلس" (Capture the Atlas) الأعمال المصورة من مسابقة "أفضل مصور الشفق القطبي" السنوية بنسختها الخامسة، وهي عبارة عن مجموعة تضم أفضل 25 صورة للشفق القطبي من مختلف دول العالم.
يتم نشر هذه المجموعة دائمًا في شهر ديسمبر/ كانون الأول بالتزامن مع موسم الشفق القطبي ونهاية العام، وهي تهدف إلى إلهام ومشاركة جمال هذه الظاهرة الطبيعية الخلابة.
تتضمن قائمة هذا العام صورًا تم التقاطها حول العالم، في دول مثل روسيا والولايات المتحدة وكندا وفنلندا والنرويج والدنمارك وأيسلنداوغرينلاند ونيوزيلندا، من قبل 25 مصورًا من 13 جنسية مختلفة. وقدم لنا منظمو المسابقة 15 صورة من اختيارهم ترونها في ألبوم "سبوتنيك".
© Photo / Nico Rinaldi/2022 Northern Lights photographer of the year صورة "تحت أضواء الشمال" في شمال روسيا، للمصور نيكو رينالدي، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "تحت أضواء الشمال" في شمال روسيا، للمصور نيكو رينالدي، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Vincent Beudez/2022 Northern Lights photographer of the yearصورة "انفجار الألوان" فوق جزيرة ينيا في النرويج، للمصور فانسنت بوديز، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "انفجار الألوان" فوق جزيرة ينيا في النرويج، للمصور فانسنت بوديز، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Asier López Castro/2022 Northern Lights photographer of the yearصورة "منزل الجني" في أيسلندا، للمصور أسير لوبيز كاسترو، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "منزل الجني" في أيسلندا، للمصور أسير لوبيز كاسترو، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Marybeth Kiczenski/2022 Northern Lights photographer of the yearصورة "منارة الليل بميشيغان" في بوينت بيستي بميشيغان، للمصورة ماريبيث كيجينسكي، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "منارة الليل بميشيغان" في بوينت بيستي بميشيغان، للمصورة ماريبيث كيجينسكي، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Virgil Reglioni/2022 Northern Lights photographer of the yearصورة "غطاء الجليد" في غرينلاند، للمصور فيرجيل ريغوليني، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "غطاء الجليد" في غرينلاند، للمصور فيرجيل ريغوليني، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Giulio Cobianchi/2022 Northern Lights photographer of the year صورة "استهلال" في جزر لوفوتن في مقاطعة نوردلاند النرويجية، للمصور غيوليو كوبيانتشي، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "استهلال" في جزر لوفوتن في مقاطعة نوردلاند النرويجية، للمصور غيوليو كوبيانتشي، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Kavan Chay/2022 Northern Lights photographer of the year صورة "انفجارات السماء" في نيوزلندا، للمصور كافان تشاي، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "انفجارات السماء" في نيوزلندا، للمصور كافان تشاي، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / David Erichsen/2022 Northern Lights photographer of the year صورة "مطاردة الضوء"، للمصور دافيد إريخسن، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "مطاردة الضوء"، للمصور دافيد إريخسن، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Douglas Thorne/2022 Northern Lights photographer of the year صورة "أضواء الشفق على خلفية منارة ناغيت" في نيوزلندا، للمصور دوغلاس ثورن، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "أضواء الشفق على خلفية منارة ناغيت" في نيوزلندا، للمصور دوغلاس ثورن، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Rachel Jones Ross/2022 Northern Lights photographer of the year صورة "تحت سماء الشمال" في نيوزلندا، للمصورة رايشال جونز بوس، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة "تحت سماء الشمال" في نيوزلندا، للمصورة رايشال جونز بوس، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Luis Solano Pochet/2022 Northern Lights photographer of the year صورة بعنوان "الطائر الاستوائي: كويتزال" في أيسلندا، للمصور لويس سولانو بوتشيت، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة بعنوان "الطائر الاستوائي: كويتزال" في أيسلندا، للمصور لويس سولانو بوتشيت، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Jannes Krause/2022 Northern Lights photographer of the year صورة بعنوان "الشفق فوق كيرلاوغار"، للمصور جان كراوز، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022 التسمية "كيرلاوغار" في الميثولوجيا الإسكندنافية تعود إلى "حوض الاستحمام"، وهما نهرين يخوضهما الإله ثور.
صورة بعنوان "الشفق فوق كيرلاوغار"، للمصور جان كراوز، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022 التسمية "كيرلاوغار" في الميثولوجيا الإسكندنافية تعود إلى "حوض الاستحمام"، وهما نهرين يخوضهما الإله ثور.
© Photo / Unai Larraya/2022 Northern Lights photographer of the year صورة بعنوان "أرواح الشتاء" في منطقة لابلاند في فنلندا، للمصور يوناي لارايا، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة بعنوان "أرواح الشتاء" في منطقة لابلاند في فنلندا، للمصور يوناي لارايا، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Tor-Ivar Næss/2022 Northern Lights photographer of the year صورة بعنوان "أورورافيرس" في منطقة نورايسا في النرويج، للمصور تور-إفار نايس، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة بعنوان "أورورافيرس" في منطقة نورايسا في النرويج، للمصور تور-إفار نايس، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
© Photo / Ruslan Merzlyakov/2022 Northern Lights photographer of the year صورة بعنوان "السماء الحمراء" في منطقة نيكوبينغ مورس في الدنمارك، للمصور روسلان ميرزلياكوف، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022
صورة بعنوان "السماء الحمراء" في منطقة نيكوبينغ مورس في الدنمارك، للمصور روسلان ميرزلياكوف، ضمن قائمة أفضل 25 مصورًا للشفق القطبي في عام عام 2022