https://sputnikarabic.ae/20221208/أفضل-مصور-للشفق-القطبي-لعام-2022-1070988735.html

أفضل مصور للشفق القطبي لعام 2022

أفضل مصور للشفق القطبي لعام 2022

نشرت مدونة التصوير الفوتوغرافي أثناء السفر "كابتشر ذا أتلس" (Capture the Atlas) الأعمال المصورة من مسابقة "أفضل مصور الشفق القطبي" السنوية بنسختها الخامسة، وهي... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

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صور

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يتم نشر هذه المجموعة دائمًا في شهر ديسمبر/ كانون الأول بالتزامن مع موسم الشفق القطبي ونهاية العام، وهي تهدف إلى إلهام ومشاركة جمال هذه الظاهرة الطبيعية الخلابة.تتضمن قائمة هذا العام صورًا تم التقاطها حول العالم، في دول مثل روسيا والولايات المتحدة وكندا وفنلندا والنرويج والدنمارك وأيسلنداوغرينلاند ونيوزيلندا، من قبل 25 مصورًا من 13 جنسية مختلفة. وقدم لنا منظمو المسابقة 15 صورة من اختيارهم ترونها في ألبوم "سبوتنيك".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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