https://sputnikarabic.ae/20221208/إنقاذ-رجل-في-اللحظات-الأخيرة-قبل-سقوط-سيارته-في-جرف-عميق--فيديو-1070983414.html
إنقاذ رجل في اللحظات الأخيرة قبل سقوط سيارته في جرف عميق... فيديو
إنقاذ رجل في اللحظات الأخيرة قبل سقوط سيارته في جرف عميق... فيديو
في لحظة مثيرة، نجا سائق من الموت المحقق بعدما انحرفت سيارته عن الطريق باتجاه منحدر عال. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:27+0000
2022-12-08T12:27+0000
2022-12-08T12:27+0000
نادي الفيديو
خروج
مركبة
الطريق الدولي
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعمون أنه في العراق، يظهر فيه عدد من الشبان يقفون صفا واحدا ويمسكون في أيدي بعضهم بعضا، ويسحبون سائقا من داخل سيارته، قبل أن تسقط من منحدر عال.وتمكن الشبان من إنقاذ السائق بعدما مسك يد أحدهم، ونجحوا في إخراجه، قبل أن تنحدر السيارة أكثر.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/09/1048319937_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_927e37caab71d760cfe8dc71d181823c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, خروج, مركبة, الطريق الدولي
نادي الفيديو, خروج, مركبة, الطريق الدولي
إنقاذ رجل في اللحظات الأخيرة قبل سقوط سيارته في جرف عميق... فيديو
تابعنا عبر
في لحظة مثيرة، نجا سائق من الموت المحقق بعدما انحرفت سيارته عن الطريق باتجاه منحدر عال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعمون أنه في العراق، يظهر فيه عدد من الشبان يقفون صفا واحدا ويمسكون في أيدي بعضهم بعضا، ويسحبون سائقا من داخل سيارته، قبل أن تسقط من منحدر عال.
وتمكن الشبان من إنقاذ السائق بعدما مسك يد أحدهم، ونجحوا في إخراجه، قبل أن تنحدر السيارة أكثر.