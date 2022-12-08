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https://sputnikarabic.ae/20221208/إنقاذ-رجل-في-اللحظات-الأخيرة-قبل-سقوط-سيارته-في-جرف-عميق--فيديو-1070983414.html
إنقاذ رجل في اللحظات الأخيرة قبل سقوط سيارته في جرف عميق... فيديو
إنقاذ رجل في اللحظات الأخيرة قبل سقوط سيارته في جرف عميق... فيديو
في لحظة مثيرة، نجا سائق من الموت المحقق بعدما انحرفت سيارته عن الطريق باتجاه منحدر عال. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:27+0000
2022-12-08T12:27+0000
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خروج
مركبة
الطريق الدولي
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعمون أنه في العراق، يظهر فيه عدد من الشبان يقفون صفا واحدا ويمسكون في أيدي بعضهم بعضا، ويسحبون سائقا من داخل سيارته، قبل أن تسقط من منحدر عال.وتمكن الشبان من إنقاذ السائق بعدما مسك يد أحدهم، ونجحوا في إخراجه، قبل أن تنحدر السيارة أكثر.
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نادي الفيديو, خروج, مركبة, الطريق الدولي
نادي الفيديو, خروج, مركبة, الطريق الدولي

إنقاذ رجل في اللحظات الأخيرة قبل سقوط سيارته في جرف عميق... فيديو

12:27 GMT 08.12.2022
© Photo / Denis Voronin / MSKAgencyسيارة بورش تصطدم بحائط في موقف السيارات في موسكو
سيارة بورش تصطدم بحائط في موقف السيارات في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Photo / Denis Voronin / MSKAgency
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في لحظة مثيرة، نجا سائق من الموت المحقق بعدما انحرفت سيارته عن الطريق باتجاه منحدر عال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعمون أنه في العراق، يظهر فيه عدد من الشبان يقفون صفا واحدا ويمسكون في أيدي بعضهم بعضا، ويسحبون سائقا من داخل سيارته، قبل أن تسقط من منحدر عال.
وتمكن الشبان من إنقاذ السائق بعدما مسك يد أحدهم، ونجحوا في إخراجه، قبل أن تنحدر السيارة أكثر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص11:27 GMT
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