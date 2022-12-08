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ارتفاع عدد ناقلات النفط التركية المنتظرة عند مضيق البوسفور
ارتفاع عدد ناقلات النفط التركية المنتظرة عند مضيق البوسفور
ارتفع، اليوم الخميس، عدد ناقلات النفط التركية المنتظرة في البحر الأسود لعبور مضيق البوسفور صوب البحر المتوسط. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T08:20+0000
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن عدد ناقلات النفط التركية ارتفع بواقع 5 إلى 16 ناقلة، بالتزامن مع محادثات بين الغرب وتركيا بشأن إجراءات لحل مشكلة اصطفاف الناقلات في المنطقة.وأفاد مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية بأن المحادثات جارية بعد أن طبقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي قيودا جديدة في الخامس من الشهر الحالي على صادرات النفط الروسية.يذكر أن ناقلات النفط التي تحمل ملايين البراميل من الخام الكازاخستاني كانت قد تكدست في البحر الأسود، حيث وجدت صعوبة في الوصول إلى الأسواق العالمية بعد طلب تركيا إثبات التأمين على السفن بشكل صحيح.وتطلب الحكومة التركية من السفن إظهار خطاب من شركة التأمين الخاصة بها يضمن تغطية فترة تواجدها في المياه التركية - وهو أمر لم يحدث حتى الآن.وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن نتيجة الطلب التركي هي أن ما لا يقل عن 20 ناقلة تحمل 18 مليون برميل من النفط الخام تنتظر لأيام من أجل عبور مضيق البوسفور.
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم

ارتفاع عدد ناقلات النفط التركية المنتظرة عند مضيق البوسفور

08:20 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEسفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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ارتفع، اليوم الخميس، عدد ناقلات النفط التركية المنتظرة في البحر الأسود لعبور مضيق البوسفور صوب البحر المتوسط.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن عدد ناقلات النفط التركية ارتفع بواقع 5 إلى 16 ناقلة، بالتزامن مع محادثات بين الغرب وتركيا بشأن إجراءات لحل مشكلة اصطفاف الناقلات في المنطقة.
وأفاد مسؤول في وزارة الخزانة البريطانية بأن المحادثات جارية بعد أن طبقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي قيودا جديدة في الخامس من الشهر الحالي على صادرات النفط الروسية.
يذكر أن ناقلات النفط التي تحمل ملايين البراميل من الخام الكازاخستاني كانت قد تكدست في البحر الأسود، حيث وجدت صعوبة في الوصول إلى الأسواق العالمية بعد طلب تركيا إثبات التأمين على السفن بشكل صحيح.
وتطلب الحكومة التركية من السفن إظهار خطاب من شركة التأمين الخاصة بها يضمن تغطية فترة تواجدها في المياه التركية - وهو أمر لم يحدث حتى الآن.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن نتيجة الطلب التركي هي أن ما لا يقل عن 20 ناقلة تحمل 18 مليون برميل من النفط الخام تنتظر لأيام من أجل عبور مضيق البوسفور.
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