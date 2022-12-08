https://sputnikarabic.ae/20221208/البرلمان-اللبناني-يفشل-للمرة-التاسعة-بانتخاب-رئيس-للبلاد-1070976187.html
البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة بانتخاب رئيس للبلاد
البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة بانتخاب رئيس للبلاد
فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T10:20+0000
2022-12-08T10:20+0000
2022-12-08T10:20+0000
العالم العربي
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وصوت في الجولة الأولى 105 نواب، وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 39 صوتا، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".وبدوره، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة أخيرة قبل عطلة الأعياد، الخميس المقبل 15 ديسمبر/ كانون الثاني.وقال بري "الجلسة الأخيرة قبل رأس السنة الخميس المقبل، أتأمل من الآن حتى الخميس المقبل أن أعرف رأي الكتل بالحوار"، أي أن يتم تحويل الجلسة القادمة إلى جلسة حوار بين مختلف الأفرقاء السياسيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة بانتخاب رئيس للبلاد
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فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.
وصوت في الجولة الأولى 105 نواب، وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 39 صوتا، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".
وصوّت 39 نائبا بورقة بيضاء، و9 أصوات للبنان الجديد، 5 أصوات لعصام خليفة، 9 أوراق لأسماء مختلفة، و4 أوراق ملغاة.
وبدوره، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة أخيرة قبل عطلة الأعياد، الخميس المقبل 15 ديسمبر/ كانون الثاني.
وقال بري "الجلسة الأخيرة قبل رأس السنة الخميس المقبل، أتأمل من الآن حتى الخميس المقبل أن أعرف رأي الكتل بالحوار"، أي أن يتم تحويل الجلسة القادمة إلى جلسة حوار بين مختلف الأفرقاء السياسيين.