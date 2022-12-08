عربي
https://sputnikarabic.ae/20221208/البرلمان-اللبناني-يفشل-للمرة-التاسعة-بانتخاب-رئيس-للبلاد-1070976187.html
البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة بانتخاب رئيس للبلاد
البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة بانتخاب رئيس للبلاد
فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T10:20+0000
2022-12-08T10:20+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069268044_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab2c218a19a6b1a1d607f7bb10203141.jpg
وصوت في الجولة الأولى 105 نواب، وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 39 صوتا، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".وبدوره، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة أخيرة قبل عطلة الأعياد، الخميس المقبل 15 ديسمبر/ كانون الثاني.وقال بري "الجلسة الأخيرة قبل رأس السنة الخميس المقبل، أتأمل من الآن حتى الخميس المقبل أن أعرف رأي الكتل بالحوار"، أي أن يتم تحويل الجلسة القادمة إلى جلسة حوار بين مختلف الأفرقاء السياسيين.
https://sputnikarabic.ae/20221207/ضرائب-الدخل-لماذا-أثارت-الغضب-في-لبنان-وما-التعديلات-المطلوبة؟-1070958487.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069268044_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e619d5bfc6c5e5dc49ff043d4005fd25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة بانتخاب رئيس للبلاد

10:20 GMT 08.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أن فقدت الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية.
وصوت في الجولة الأولى 105 نواب، وجاءت نتيجة الاقتراع بحصول المرشح ميشال معوض على 39 صوتا، بحسب مراسل وكالة "سبوتنيك".

وصوّت 39 نائبا بورقة بيضاء، و9 أصوات للبنان الجديد، 5 أصوات لعصام خليفة، 9 أوراق لأسماء مختلفة، و4 أوراق ملغاة.

وبدوره، دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة أخيرة قبل عطلة الأعياد، الخميس المقبل 15 ديسمبر/ كانون الثاني.
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
ضرائب الدخل.. لماذا أثارت الغضب في لبنان وما التعديلات المطلوبة؟
أمس, 20:01 GMT
وقال بري "الجلسة الأخيرة قبل رأس السنة الخميس المقبل، أتأمل من الآن حتى الخميس المقبل أن أعرف رأي الكتل بالحوار"، أي أن يتم تحويل الجلسة القادمة إلى جلسة حوار بين مختلف الأفرقاء السياسيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص10:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала